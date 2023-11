Glamour’s 2023 Women of the Year: Μια βραδιά γεμάτη δυναμικές γυναίκες και γυναικεία αλληλεγγύη

Μια γιορτή με διάσημες γυναίκες που βραβεύονται για τον δυναμισμό τους, έχει πάντα ενδιαφέρον

Εχθές το βράδυ στο Μανχάταν το περιοδικό Glamour διοργάνωσε τα βραβεία 2023 Women of the Year. Μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, μόδα, εορταστικό πνεύμα, περηφάνια και μερικά δάκρυα χαράς. Στα φετινά βραβεία Glamour Women of the Year τιμήθηκαν μερικές από τις πιο αξιοθαύμαστες γυναίκες του κόσμου. Οραματίστριες όπως η Κίντα Μπράνσον, η Μπρουκ Σιλντς, η Μέρι Μπλάιτζ, η Τζινα Ροσέρο, η Αμέρικα Φερέιρα, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και η Σέλμα Μπλερ, η οποία τιμήθηκε και με το Daring to Disrupt Award.

Κάθε Woman of the Year είναι ένα «πολυμηχάνημα», μπορεί να είναι supermodel, ηθοποιός, συγγραφέας, μητέρα, ακαδημαϊκός, σύζυγος και πολλά ακόμα. Για αυτόν τον άθλο, που καταφέρνουν πολλές γυναίκες και όχι μόνο οι βραβευμένες, μέσα στην αίθουσα του event στις σκάλες γράφτηκαν λέξεις όπως, αδερφή, είδωλο, πανέξυπνη, αισιόδοξη, δημιουργός και πολλά ακόμα, ώστε να υπάρχει και μια εμφανής υπενθύμιση του τι είναι ικανές να κάνουν και τι κάνουν καθημερινά.

Το κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων συνδύασε τη μόδα με την στήριξη μεταξύ των γυναικών, εφόσον οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να φορέσουν κομμάτια γυναικών σχεδιαστών μόδας.