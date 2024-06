Iris Van Herpen: Τιμήθηκε με το μετάλλιο του Knight of the Order of Arts and Letters στο Παρίσι

Η βράβευση της Ίρις Φαν Χέρπεν είχε αργήσει κατά τη γνώμη μας

Η ταλαντούχα σχεδιάστρια μόδας Ίρις Φαν Χέρπεν τιμήθηκε με τον τίτλο Knight of the Order of Arts and Letters. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Ολλανδού Πρέσβη στο Παρίσι, η οποία ήταν διακοσμημένη με αρκετά παραδοσιακά στοιχεία της πατρίδας του, όπως οι φλαμανδικές ταπετσαρίες.

«Το δημιουργικό μου μονοπάτι ήταν ένα υβρίδιο. Μέσα στα χρόνια συνδέω τη φύση με τον χορό, τον χορό με την Υψηλή Ραπτική, την Υψηλή Ραπτική με τη γλυπτική και τη γλυπτική με την επιστήμη. Αυτός είναι ο τρόπος μου να εξερευνώ», είπε η Ίρις Φαν Χέρπεν στην τελετή βράβευσής της.

Ο διευθυντής του τμήματος διακοσμητικών τεχνών του Λούβρου καρφίτσωσε το πράσινο μετάλλιο στη σχεδιάστρια, επαινώντας το μίγμα αγριάδας και ηρεμίας των σχεδίων της. Επίσης μίλησε για την ικανότητά της να κάνει κάθε συλλογή και παρουσίαση ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης, όπως επίσης και για την ελπίδα της για την ανθρωπότητα και την ομορφιά.

Το Order of Arts and Letters ιδρύθηκε το 1957 για να τιμά συγγραφείς, καλλιτέχνες και άλλους που έχουν συμβάλλει σημαντικά στις τέχνες της Γαλλίας. Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν λάβει το μετάλλιο είναι ο Τζιαμπατίστα Βάλι, ο Σιμόν Πορτ Ζακουμούς και ο fashion editor Αντρέ Λεόν Τάλεϊ.