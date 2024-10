Ο Λο Ρόουτς έγραψε βιβλίο και μας λέει τα μυστικά του "Πώς να χτίσεις ένα Fashion Icon"

Ο διάσημος στιλίστας, Λο Ρόουτς, δοκίμασε κάτι καινούργιο

Ο Λο Ρόουτς, ο διάσημος στιλίστας, δεν έχει σταματήσει να εργάζεται από τη στιγμή που σόκαρε τον κόσμο με την δήλωσή του ότι συνταξιοδοτείται. Έλεγε πως είναι έτοιμος για μια αλλαγή «Θέλω να μάθω και άλλα πράγματα. Θεωρώ πως το να μην κάνω αυτή τη δουλειά θα μου δώσει τον απαιτούμενο χρόνο και την ικανότητα να δοκιμάσω και άλλα πράγματα. Και αν αποτύχω σε όλα τα υπόλοιπα, τότε θα έχω αποτύχει σε όλα τα υπόλοιπα» δήλωνε στο Cut.

SPLASH via Ideal Image

Από τότε μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει αποτύχει, αλλά ασχολείται ενεργά με πάρα πολλά πράγματα, με τελευταίο του εγχείρημα το να διδάξει στο School of Style από τις αρχές της επόμενη χρονιάς και φυσικά την έκδοση του πρώτου του βιβλίου How to Build a Fashion Icon.

Το βιβλίο αποτελείται από 188 σελίδες και οκτώ κεφάλαια στα οποία ο Λο Ρόουτς μας δίνει βήμα βήμα τις οδηγίες για το πώς να χτίσουμε μια εικόνα. Επίσης πλέκει και τις ιστορίες του στιλίστα από τον τόπο που μεγάλωσε, το Σικάγο και φυσικά το πώς έφτιαξε το μεγάλο πελατολόγιό του. Οι ιστορίες ξεκινάνε με την πιο αξιομνημόνευτη για αυτόν στιγμή, όπου η Ζεντάγια βραβεύτηκε με το βραβείο Fashion Icon στα CFDA Awards το 2021.

Amazon

Αν θέλεις και εσύ το βιβλίο είτε ασχολείσαι είτε όχι με την Μόδα, μπορείς να το βρεις στο Amazon.