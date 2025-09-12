Τζόρτζιο Αρμάνι: Άνοιξε η διαθήκη του και είναι γεμάτη αντιφάσεις και ανατροπές
JTeam
12 Σεπτεμβρίου 2025
Ο σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, έδωσε εντολή στους κληρονόμους του να πουλήσουν σταδιακά τον οίκο μόδας που δημιούργησε πριν από 50 χρόνια ή να επιδιώξουν την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αποφάσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση ζωής του όλα αυτά τα χρόνια.
Η διαθήκη του, την οποία εξέτασε το Reuters, αναφέρει ότι οι κληρονόμοι πρέπει να πουλήσουν το 15% των μετοχών του ιταλικού οίκου μόδας εντός 18 μηνών και αργότερα να μεταβιβάσουν ένα επιπλέον 30% στον ίδιο αγοραστή μεταξύ τριών και πέντε ετών μετά τον θάνατό του.
Η διαθήκη αναφέρει επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις LVMH, L'Oréal, EssilorLuxottica ή σε άλλους ομίλους. Οι κληρονόμοι θα πρέπει να εξετάσουν και άλλες εταιρείες μόδας και πολυτελών προϊόντων με τις οποίες η εταιρεία του Armani έχει εμπορικούς δεσμούς. Εναλλακτικά, θα πρέπει να επιδιωχθεί μια αρχική δημόσια προσφορά, στην Ιταλία ή σε αγορά ισότιμης μεταχείρισης, αναφέρει.
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι και είναι γεμάτη αντιφάσεις και ανατροπές
Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός μεγαλομέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον εκλιπόντα συνεργάτη του Sergio Galeotti τη δεκαετία του 1970 και στην οποία διατήρησε σφιχτά τα ηνία - τόσο δημιουργικά όσο και διοικητικά.
Τέλος, η διαθήκη δίνει στο Ίδρυμα Giorgio Armani και στον σύντροφο ζωής και δεξί χέρι, Pantaleo Dell'Orco, το 70% των δικαιωμάτων ψήφου στον όμιλο Armani συνολικά ενώ το ίδρυμα θα διατηρήσει ποσοστό 30,1% σε περίπτωση εισαγωγής στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τη διαθήκη.
