Τζόρτζιο Αρμάνι: Ετοιμάζεται βιογραφική ταινία για τον θρύλο της μόδας

Ένας φόρος τιμής, ουσιαστικά, για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια, αφήνοντας στον χώρο της μόδας μια σπουδαία και διαχρονική παρακαταθήκη. Έχοντας ζήσει μια γεμάτη και ενδιαφέρουσα ζωή, αλλάζοντας την ανδρική μόδα δια παντός, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε για το όραμά του και τις θυσίες του, ούτως ώστε να φτάσει να γίνει ένας θρύλος της μόδας. Επομένως, μόνο ευχάριστο είναι το γεγονός πως αυτή τη ζωή πρόκειται να μεταφέρει στην οθόνη ο Ιταλός παραγωγός, Αντρέα Ερβολίνο, γνωστός και από τη συμμετοχή του στην ταινία Ferrari.

Η βιογραφική ταινία θα είναι, ουσιαστικά, ένας φόρος τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι, έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας παγκοσμίως. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αντρέα Ερβολίνο: «Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι ανέδειξε, ξανά, τη βαθιά αξία και το νόημα που ενσαρκώνει το όνομα Armani για την Ιταλία και για ολόκληρο τον κόσμο».

Όπως γράφει το Deadline, το σενάριο της βιογραφίας που φέρει την ονομασία «Armani - The King Of Fashion», αναμένεται να υπογράψει ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του Crash, Μπόμπι Μορέσκο, ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Ερβολίνο - τώρα σκηνοθετεί την επερχόμενη ταινία Maserati: The Brothers, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Αλ Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς, Άντι Γκαρσία και Τζέσικα Άλμπα. Αν κρίνει κανείς την εμπειρία του στην αφήγηση των βιογραφικών ιστοριών, το biopic του Τζόρτζιο Αρμάνι προμηνύεται φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Η ταινία θα καλύπτει την προσωπική και επαγγελματική πορεία του Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος θεωρείται ευρέως ένας από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και 21ου αιώνα. Αν και κρατούσε ιδιωτική την προσωπική του ζωή, η μακροχρόνια σχέση του με τον αρχιτέκτονα, σχεδιαστή μόδας και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι - τον άνθρωπο που αποτέλεσε και στενό συνεργάτη του στην ίδρυση και εδραίωση του οίκου Armani-, ήταν ευρέως γνωστή. Για την ώρα όμως, δεν έχει γίνει γνωστό το κατά πόσο η ταινία θα εμβαθύνει στην προσωπική ζωή του Τζόρτζιο Αρμάνι ή θα εστιάσει περισσότερο (ή και αποκλειστικά ενδεχομένως) στο έργο του.

Ο Ερβολίνο πρόσθεσε, τέλος, πως «όλοι γνωρίζουμε το brand Armani, αλλά δεν γνωρίζουμε τον «άνθρωπο» Τζόρτζιο Αρμάνι, δηλαδή την πορεία του, τις θυσίες του, το όραμά του. Εκείνο που κατέστησε δυνατό ένα ιταλικό όνειρο, αναγνωρίσιμο σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ως Ιταλός, νιώθω καθήκον να τιμήσω έναν άνθρωπο που ύψωσε τόσο πολύ το όνομα της χώρας μας. Όπως ένας δημοσιογράφος, όταν έχει απέναντί του μια μεγάλη προσωπικότητα, αφιερώνει ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα ή ένα εκτενές άρθρο, έτσι κι εγώ επιλέγω να αφιερώσω μια ταινία: ένα ολοκληρωμένο έργο, ικανό να διηγηθεί την ιστορία του ανθρώπου πίσω από το σύμβολο – του Αρμάνι πίσω από τον Armani».