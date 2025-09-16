Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί για πρώτη φορά τη Σκάρλετ Γιόχανσον, για τη νέα καμπάνια της Prada

Μία κινηματογραφική ματιά για τη νέα καμπάνια της Prada

Μπορεί ο Γιώργος Λάνθιμος να μην έχει συνεργαστεί κινηματογραφικά ξανά με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, τώρα όμως για χάρη της νέας καμπάνιας του οίκου Prada, οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Η ηθοποιός, η οποία αποτελεί πρέσβειρα του οίκου και έχει ξαναγίνει το πρόσωπο της Galleria, μία φορά στην καμπάνια του 2024 και άλλη μία το 2023, έρχεται ξανά να κρατήσει και να αναδείξει με το μοναδικό της ταμπεραμέντο την εμβληματική Galleria handbag υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες όμως αυτή τη φορά του Γιώργου Λάνθιμου, σε μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Ritual Identities».

PRADA

Όπως αναφέρεται και στο WWD, η ταινία μικρού μήκους βασίζεται στο «σουρεαλιστικό και πλούσιο σε συμβολισμούς έργο του Λάνθιμου», ο οποίος τοποθετεί την ηθοποιό μέσα σε αρχετυπικά σκηνικά της σύγχρονης ζωής και τη βοηθά σκηνοθετικά να υποδυθεί τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες.

«Οι ταινίες μικρού μήκους όπως αυτή είναι μια παιχνιδιάρικη συνεργασία για ηθοποιούς και σκηνοθέτες, μας δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούμε με διαφορετικό τρόπο», είπε μεταξύ άλλων η ηθοποιός στο WWD.

PRADA

Η ταινία, όπως δήλωσε η Prada, αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις πολλές εκδοχές της Galleria όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τα πολλαπλά στιλ που προσφέρονται κάθε σεζόν, αλλά «διερευνά επίσης τη ρευστότητα της περσόνας».

«Η ιδέα για αυτήν την καμπάνια της Prada είναι ένα παιχνίδι με την ταυτότητα, τις ταυτότητες που ζουν μέσα σε όλους μας, τις διαφορετικές μάσκες που φοράμε, τους διαφορετικούς χαρακτήρες που υποδυόμαστε, τους διαφορετικούς ανθρώπους που είμαστε με άλλους ανθρώπους, σε διαφορετικές σχέσεις», εξήγησε η Γιόχανσον.

PRADA

Δες την ταινία μικρού μήκους παρακάτω