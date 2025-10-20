Ο οίκος χαρακτήρισε την επιλογή αυτή ως «συνέχεια του διαλόγου του οίκου με προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την τέχνη, την κομψότητα και τη βαθιά πολιτιστική απήχηση»

Ο οίκος Valentino ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τη Ντακότα Τζόνσον, και πιο συγκεκριμένα, την όρισε ως νέα global brand ambassador, μια μια συνεργασία που βασίζεται, όχι μόνο στη στιλιστική κομψότητα της ηθοποιού, αλλά και στη βαθιά προσωπική της φιλία με τον Alessandro Michele, τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του ιταλικού οίκου.

Ο διορισμός αυτός σηματοδοτεί τον συνεχιζόμενο διάλογο του Valentino με άτομα που ενσαρκώνουν τη δέσμευση στην τέχνη, την κομψότητα και την πολιτιστική απήχηση με την ίδια την ηθοποιός να δηλώνει:

«Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Valentino και, πέρα ​​από όλα, χαρούμενη που ξανασμίγω με τον αγαπημένο μου φίλο Alessandro Michele. Είμαι τιμημένη και ενθουσιασμένη που ξεκινάω αυτό το νέο κεφάλαιο με μια ομάδα τόσο υπέροχων και ταλαντούχων ανθρώπων».

Η Ντακότα Τζόνσον είναι η νέα Global Brand Ambassador του οίκου Valentino

Ο οίκος Valentino, όπως διαβάζουμε στο WWD, χαρακτήρισε την επιλογή αυτή ως «συνέχεια του διαλόγου του οίκου με προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την τέχνη, την κομψότητα και τη βαθιά πολιτιστική απήχηση» και πράγματι, η ηθοποιός δεν είναι απλώς ένα όμορφο πρόσωπο. Από τα ανεξάρτητα κινηματογραφικά projects μέχρι τις mainstream επιτυχίες όπως η σειρά Fifty Shades, η Johnson έχει χτίσει μια καριέρα που ισορροπεί ανάμεσα στο εμπορικό και το καλλιτεχνικό.

Η ηθοποιός πια εντάσσεται σε ένα εντυπωσιακό πάνθεον πρεσβευτών του Valentino που περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Clairo, Sophie Thatcher, Freen Sarocha, Jeff Satur, Lim Yoona και Colman Domingo με την απόφαση του οίκου να σηματοδοτεί την πρόθεσή του να συνδέσει τη μόδα με προσωπικότητες που φέρουν αυθεντικότητα, βάθος και φυσικά διεθνή επιρροή.