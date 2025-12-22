Ο οίκος Valentino «αποσύρεται» από την Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού – Η επιστροφή στις ρίζες του για το show Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026 - 27

Ο οίκος Valentino επιστρέφει στις ρίζες του και αφήνει, προσωρινά, το Παρίσι.

Όπως ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, η παρουσίαση της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 -27 δεν θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, αλλά στη Ρώμη, την πόλη όπου γεννήθηκε ο ιστορικός οίκος το '60 από τους Valentino Garavani και Giancarlo Giammetti.

Η επιλογή αυτή φυσικά καθόλου τυχαία δεν είναι, αντιθέτως έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Η επιστροφή στην ιταλική πρωτεύουσα λειτουργεί ως φόρος τιμής στην κληρονομιά του οίκου και στην αισθητική του και, αν κι ο χώρος της επίδειξης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, είναι σίγουρο πως ο creative director, Alessandro Michele, με αυτή του την απόφαση έχει σκοπό να επανασυνδέσει τη σύγχρονη δημιουργική του αφήγηση με τις ρίζες και την κληρονομιά του οίκου Valentino.

Ο οίκος Valentino «αποσύρεται» από την Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού

Τέλος, όπως διαβάζουμε στο The fashion Network, παρότι ο Valentino απομακρύνεται από τις πασαρέλες του Παρισιού για μία μόνο σεζόν, έχει ήδη επιβεβαιωθεί πως θα επιστρέψει στο επίσημο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με την επόμενη συλλογή του.

Μέχρι τότε, η Ρώμη θα γίνει το σκηνικό για ένα show που αναμένεται να συνδυάσει ιστορία, συναίσθημα και υψηλή ραπτική με έναν μοναδικό, σχεδόν μαεστρικό ρυθμό.