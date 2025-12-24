DKNY Holiday 2025: Σύγχρονο στιλ με έμπνευση από τη Νέα Υόρκη

Η Holiday συλλογή της DKNY είναι μια ωδή στη σύγχρονη γυναίκα: δυναμική, ανεξάρτητη και πάντα συνδεδεμένη με τον ρυθμό της πόλης.

Η Holiday συλλογή της DKNY αποτυπώνει τον χειμώνα μέσα από το αυθεντικό πνεύμα της Νέας Υόρκης, εκεί όπου το effortless στιλ συναντά τη σύγχρονη δυναμική.

Με τη Hailey Bieber στο επίκεντρο της καμπάνιας, η νέα συλλογή μεταφέρει την αστική ενέργεια της πόλης σε εικόνες γεμάτες ένταση, χαρακτήρα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Τα looks της συλλογής κινούνται σε μια διαχρονική αλλά ταυτόχρονα φρέσκια αισθητική, με κομμάτια που φοριούνται εύκολα σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Το tailoring αποκτά σύγχρονη γραμμή, ενώ τα παλτό και τα jackets πρωταγωνιστούν, προσφέροντας άνεση και στιλ χωρίς προσπάθεια.

Από κοντές και πιο sporty σιλουέτες, μέχρι statement επιλογές που τραβούν το βλέμμα, το outerwear της DKNY σχεδιάστηκε για να συνοδεύει τη γυναίκα της πόλης από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ξεχωρίζουν τα πανωφόρια με έντονη παρουσία, όπως το κόκκινο puffer που δίνει χρώμα στις χειμερινές εμφανίσεις, αλλά και το faux fur παλτό που συνδυάζει πλούσια υφή και cozy αίσθηση, ιδανικό για βραδινές εξόδους με πιο glamorous διάθεση. Στο καθημερινό styling, τα πλεκτά έχουν κεντρικό ρόλο: το μακρυμάνικο top με κρόσσια προσθέτει κίνηση και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, ενώ το ζιβάγκο sweater αποτελεί βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, προσφέροντας άνεση και στιλ στις κρύες μέρες.

Για τις βραδινές εμφανίσεις, η DKNY προτείνει διακριτική λάμψη μέσα από κομμάτια που φοριούνται εύκολα και συνδυάζονται χωρίς κόπο. Το πλεκτό top με παγιέτες συνδυάζεται ιδανικά με denim ή tailored παντελόνια, αποδεικνύοντας ότι το evening look μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετο και εντυπωσιακό.

Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν τη συλλογή με χαρακτηριστικό DKNY χαρακτήρα.

Οι εμβληματικές τσάντες επιστρέφουν σε κόκκινες και λαμπερές ασημί αποχρώσεις, ενώ τα κλασικά σχέδια προσφέρουν ευελιξία για κάθε ώρα της ημέρας.

Η νέα συλλογή της DKNY είναι διαθέσιμη στο DKNY Store (τηλ. 211 10 88 122) στον ισόγειο χώρο του Golden Hall, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

