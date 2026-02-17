Οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοσεβασμό, επαναλαμβάνουν αυτά τα 10 πράγματα στη ζωή τους
JTeam
17 Φεβρουαρίου 2026
Ο αυτοσεβασμός κάθε ανθρώπου σχετίζεται με την προσωπική αίσθηση που έχει για τον εαυτό του - είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Η αυτοεκτίμηση, η αγάπη προς τον εαυτό και η αυτοφροντίδα αποτελούν τρεις βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και την ψυχική ισορροπία του ατόμου. Όταν αυτά κατακτηθούν, ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας είναι γεμάτος χρώματα, όνειρα και αισιοδοξία. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν, βυθιζόμαστε στο κενό, επιτρέποντας στην ανασφάλεια να μας κυριαρχεί.
Σε μια εποχή, όπου βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες και πρότυπα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να χαθούν τα όρια και να βρεθούμε από τη μια στιγμή στην άλλη στο δεύτερο πεδίο - ακόμα κι αν γενικά διαθέτουμε αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε στον εαυτό μας. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση, πολλές φορές, να σεβόμαστε τα άτομα γύρω μας, όμως δεν κάνουμε το ίδιο με τον εαυτό μας. Όση προσπάθεια κι αν καταβάλλουμε για να πετύχουμε έναν στόχο, αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας, τίποτα ποτέ δεν θα μας δώσει ουσιαστική χαρά.
Η κατηγορία των ανθρώπων που δεν διαθέτει αυτοσεβασμό συνδέεται από κάποια κοινά χαρακτηριστικά - που μάλλον ούτε εκείνη συνειδητοποιεί πως τη συνοδεύουν στην καθημερινότητά της. Ειδικότερα, έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν ορισμένες συνήθειες, οι οποίες εκτός από τοξικές, φθείρουν στο μέγιστο την προσωπικότητά τους.
10 συνήθειες που έχουν κατά 90% οι άνθρωποι που δεν σέβονται τον εαυτό τους
- #1 Αγνοούν τις προσωπικές ανάγκες τους
- #2 Παύουν να θεωρούν τον εαυτό τους προτεραιότητα
- #3 Δεν ασχολούνται με τις ανησυχίες τους
- #4 Εστιάζουν πολύ στα λάθη τους και ασκούν έντονη κριτική
- #5 Ξεπερνούν συνεχώς τα όριά τους, γεγονός που οδηγεί σε ψυχική κατάρρευση
- #6 Φοβούνται να υπερασπιστούν τους εαυτού τους
- #7 Ρίχνουν τα στάνταρ τους στις σχέσεις
- #8 Κάνουν τις χειρότερες επιλογές στους φίλους
- #9 Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους
- #10 Δεν δείχνουν αυτοσυμπόνια
