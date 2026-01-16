Η Tezenis φέρνει το cool ιταλικό fashion attitude στην πόλη των Ιωαννίνων

Νέο Opening στα Ιωάννινα.

Η Tezenis, το ιταλικό brand που έχει συνδέσει το εσώρουχο και το easywear με τη μόδα, το χρώμα και τη νεανική ενέργεια, συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα με το άνοιγμα νέου καταστήματος, στα Ιωάννινα: Μιχαήλ Αγγέλου 25.

Με σταθερή αισθητική ταυτότητα και ξεκάθαρο fashion χαρακτήρα, η Tezenis έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς, συνδυάζοντας σύγχρονο design, προσιτές τιμές και συνεχή ανανέωση. Οι συλλογές της κινούνται στον παλμό των trends και ανανεώνονται κάθε τρεις μήνες, προσφέροντας πάντα updated επιλογές που καλύπτουν κάθε στιγμή της ημέρας.

Στο νέο κατάστημα, το κοινό μπορεί να ανακαλύψει ολοκληρωμένες σειρές σε Εσώρουχα, Πιτζάμες, Legwear, Easywear, Knitwear και Μαγιό, για τη γυναίκα και τον άντρα, σε ένα περιβάλλον σύγχρονης αισθητικής που αντικατοπτρίζει τον cool και πρωτοποριακό χαρακτήρα του brand. Minimal γραμμές, γήινες αποχρώσεις και fashion-forward διάθεση συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία shopping.

Με το άνοιγμα στα Ιωάννινα, η Tezenis μετρά πλέον 20 καταστήματα στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στην εγχώρια αγορά μόδας. Σε διεθνές επίπεδο, το brand διαθέτει περισσότερα από 900 καταστήματα σε 37 χώρες, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ιταλικού fashion retail.

Στην Ελλάδα, η Tezenis εκπροσωπείται από τη Master Franchisor εταιρεία CΑLIN Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται από το 1995 και έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο brands μόδας - Calzedonia, Intimissimi, Iuman-Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri -, εδραιώνοντας την παρουσία της στον κλάδο της λιανικής.



