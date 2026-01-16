Αντανακλώντας την κεντρική θέση που κατέχει το σώμα στη φιλοσοφία του Balenciaga για την ένδυση και τη δυναμική ενέργεια και το συλλογικό πνεύμα που είναι εγγενή στο μπάσκετ, ο Pierpaolo Piccioli και ο οίκος ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με την Εθνική Ένωση Μπάσκετ (NBA) για μια συλλογή περιορισμένης έκδοσης.

Η συλλογή Being, που περιλαμβάνει βασικά είδη ένδυσης, υποδήματα, αξεσουάρ και δερμάτινα είδη κυκλοφορεί ως αποκλειστική έκδοση από τις 15 Ιανουαρίου 2026, σε επιλεγμένα καταστήματα Balenciaga και στο επίσημο site του.

«Πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους για να εκφράσουμε αξίες όπως η αριστεία, η ακεραιότητα και ο σεβασμός. Σε ένα πεδίο ή σε ένα γήπεδο, άνθρωποι από διαφορετικά περιβάλλοντα, πολιτισμούς και ικανότητες συγκεντρώνονται υπό τους ίδιους κανόνες και με τους ίδιους στόχους. Αυτός ο κοινόχρηστος χώρος δημιουργεί μια έντονη αίσθηση σύνδεσης και εστίασης, υπενθυμίζοντάς μας την πειθαρχία, τη δέσμευση και την ένταση που χαρακτηρίζουν τον αθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο του» Pierpaolo Piccioli.

O οίκος Balenciaga και το NBA κυκλοφόρησαν μια limited collection που συνδυάζει το athleisure στιλ με τη λάμψη

Η συλλογή αναδεικνύει τα πρότυπα της Balenciaga στον τομέα του prêt-à-porter, τις σιλουέτες και τους όγκους, εμπνευσμένους από τον αθλητισμό που είναι συνώνυμα με τον οίκο, με εστίαση στο σώμα. Συνεχίζει επίσης τη σύγχρονη παράδοση του οίκου για μοναδικές και απροσδόκητες συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς με παγκόσμια απήχηση και επιρροή.

Για τους άνδρες, η σύγχρονη αθλητική ταυτότητα του οίκου συνδυάζεται με την κλασική ραπτική, εμπνευσμένη από κομμάτια που δημιούργησε ο Cristóbal Balenciaga για να τα φοράει ο ίδιος. Βλέπουμε κάπες από κασμίρ, παλτά που συνδυάζουν το επίσημο με το casual στιλ ενώ όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό της γυναίκας Balenciaga βλέπουμε μια τόλμη, μια ασυμβίβαστη φύση, μια δύναμη.

Χειρονομίες κομψότητας αναδιαμορφώνουν την καθημερινή ενδυμασία με γάντια όπερας, καπέλα με καλύμματα και λεπτά παπούτσια με τακούνια. Εντονότερες, μερικές φορές υπερβολικές, αυτές οι χειρονομίες μπορούν να «αλλάξουν» πρόσωπο σε συνδυασμό με streetwear και αθλητικά κομμάτια.

Η κύρια παλέτα χρωμάτων της BALENCIAGA I NBA COLLABORATION, που περιλαμβάνει ηλεκτρικό μπλε, κόκκινο και λευκό, είναι εμπνευσμένη από το τρίχρωμο λογότυπο της NBA, που σχεδιάστηκε το 1969. Συνδυάζεται με το μαύρο, ένα χρώμα συνώνυμο του οίκου τότε και τώρα, ενώ τα κομμάτια φέρουν το λογότυπο της NBA σε συνδυασμό με το σήμα και την τυπογραφία του οίκου.