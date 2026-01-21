Feel the love: Η valentine’s συλλογή της Vilebrequin μας προσκαλεί να ερωτευθούμε

Η συλλογή The Whales Love Print περιλαμβάνει ανδρικά και γυναικεία μαγιό, καθώς και ένα unisex t-shirt από οργανικό βαμβάκι.

Με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων, η Vilebrequin παρουσιάζει μια limited edition συλλογή για ζευγάρια,

σχεδιασμένη για να τη μοιραστείτε με το αγαπημένο σας πρόσωπο.

Τα κομμάτια συνδυάζουν άψογη ραφή, επιπλέον ελαστικότητα και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες,

σε μια παλέτα κόκκινων και ροζ αποχρώσεων που κάνουν τον ωκεανό να… κοκκινίζει!

Η συλλογή The Whales Love Print περιλαμβάνει ανδρικά και γυναικεία μαγιό, καθώς και ένα unisex t-shirt από οργανικό βαμβάκι. Όλα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα νήματα, γιατί η αγάπη για τη θάλασσα οφείλει να είναι υπεύθυνη.

