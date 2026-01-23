Η Κιάρα Φεράνι μετά το σκάνδαλο με το Pandoro, ποζάρει τόπλες για τη Guess

Λίγες ημέρες μετά την απαλλαγή της από τις κατηγορίες για απάτη στην Ιταλία, η Κιάρα Φεράνι έκανε μια δυναμική επιστροφή ως το νέο πρόσωπο της καμπάνιας Guess για την Άνοιξη 2026.

Η ανακοίνωση ήρθε σχεδόν αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου στο Μιλάνο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία, Κιάρα Φεράνι.

Την καμπάνια υπογράφουν φωτογραφικά οι Morelli Brothers και παρουσιάζει τη Φεράνι μεταξύ άλλων τόπλες, με denim looks, τζιν, ανοιχτά cardigans, cropped denim jackets και τη χαρακτηριστική Camden bag με έντονο λογότυπο.

Guess

Η Κιάρα Φεράνι μετά σκάνδαλο με το Pandoro, ποζάρει τόπλες για τη Guess

Η συνεργασία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Φεράνι είχε συνεργαστεί ξανά με τη Guess το 2013, στα πρώτα της βήματα ως fashion influencer. Η επιστροφή της στο ίδιο brand λειτουργεί σχεδόν αφηγηματικά, ως restart, μετά από μια περίοδο που επηρέασε έντονα τη δημόσια εικόνα και τις επαγγελματικές της συνεργασίες.





Σε δήλωσή της, η Φεράνι χαρακτήρισε τη συνεργασία με τη Guess κάτι περισσότερο από μια καμπάνια, ευχαριστώντας τον συνιδρυτή του brand, Paul Marciano, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη σε μια «δύσκολη στιγμή» της ζωής της. Από την πλευρά του brand, η επιλογή της Ferragni περιγράφεται ως απόλυτα συνδεδεμένη με την ενέργεια και την αυθεντικότητα του brand.

Guess



Η καμπάνια θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως τον Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας όχι μόνο τη νέα σεζόν της Guess, αλλά και την επιστροφή της Κιάρα Φεράνι στα φώτα της δημοσιότητας

