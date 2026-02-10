Η Paul & Shark παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με τίτλο “Reflections of Light”

Σε έναν τόπο που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στον ουρανό και τη θάλασσα, εκεί όπου το φως δεν φωτίζει απλώς αλλά σμιλεύει τον χώρο, η Paul & Shark παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 με τίτλο “Reflections of Light”.

Το σκηνικό είναι η Μήλος - ένα νησί όπου οι λευκοί βράχοι, λαξευμένοι από τον άνεμο και τη θάλασσα, δημιουργούν ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο. Εκεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα κινούνται φυσικά μέσα στο φως, σε έναν σιωπηλό διάλογο με τη φύση.

Τίποτα δεν περισσεύει. Κάθε στοιχείο είναι ουσιώδες.

Η φύση δεν λειτουργεί ως σκηνικό αλλά ως πρωταγωνιστής. Ένας ζωντανός οργανισμός που καθορίζει την ατμόσφαιρα και το μέτρο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα ενδύματα της Paul & Shark ενσωματώνονται οργανικά, εκφράζοντας την κομψότητα που πηγάζει από τη λειτουργικότητα και την τεχνική υπεροχή.

Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 για άνδρες και γυναίκες ισορροπεί μεταξύ δομής και ελαφρότητας. Πλεκτά, outerwear κομμάτια και Hybrids αναδεικνύουν την τεχνογνωσία του Οίκου, μέσα από καινοτόμους συνδυασμούς ινών και σχολαστική έρευνα υλικών, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη σιλουέτα.

Η χρωματική παλέτα ακολουθεί το φως της Μεσογείου: το εμβληματικό μπλε της Paul & Shark συναντά καθαρές, φωτεινές αποχρώσεις, εμπλουτισμένες με έντονες χρωματικές αντιθέσεις που αντλούν έμπνευση από το φυσικό τοπίο.

Η καμπάνια “Reflections of Light” είναι μια ωδή στην ισορροπία, την ένταση και την ηρεμία, τη δύναμη και την απλότητα. Μια αφήγηση που επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη πολυτέλεια μέσα από τις θεμελιώδεις αξίες της Paul & Shark: αρτιότητα, λειτουργικότητα και διαρκή έρευνα.

