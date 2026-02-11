Η σύγχρονη πλευρά του τζιν από την M&S

Το denim είναι πάντα παρόν. Απλώς αλλάζει διάθεση. Αυτή τη φορά, επιστρέφει πιο χαλαρό, πιο καθαρό, πιο σύγχρονο μέσα από κομμάτια που φοριούνται εύκολα και δείχνουν πάντα σωστά.

Wide leg γραμμές που κινούνται φυσικά, straight jeans που ισορροπούν ανάμεσα στο casual και το polished, μπλε αποχρώσεις από βαθύ indigo μέχρι washed denim. Κομμάτια που λειτουργούν μόνα τους, χωρίς styling υπερβολές.



Οι λεπτομέρειες παραμένουν διακριτικές: καθαρές ραφές, σωστές αναλογίες, υφές που δείχνουν ποιοτικές χωρίς να φωνάζουν. Το τζιν εδώ δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλώς γίνεται το πιο αξιόπιστο κομμάτι της καθημερινής γκαρνταρόμπας.

Φοριέται με πλεκτά, λευκά πουκάμισα ή απλά tops. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το city look μέχρι το πιο relaxed weekend mood. Γιατί το καλό denim δεν χρειάζεται εξηγήσεις.

Θα τα βρείτε διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο site της M&S.



