«Σίγουρη, ισορροπημένη και άνετη με το δικό της στιλ»

Ο οίκος Karl Lagerfeld αποκάλυψε τη νέα του καμπάνια για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, με τίτλο «From Paris with Love» και πρωταγωνίστρια την Πάρις Χίλτον για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Με φωτογράφο τον Κρις Κολς και συπρωταγωνιστή τον Sean O'Pry, η καμπάνια αγκαλιάζει έναν διάλογο μεταξύ των χαρακτηριστικών κωδίκων του Οίκου, των διαχρονικών συλλογών και του πρωτοποριακού πνεύματος. στα κεντρικά γραφεία του οίκου, στην οδό Saint-Guillaume 21 στο Παρίσι.

Κινούμενη στον Οίκο με ευκολία και αυτοπεποίθηση, η Πάρις Χίλτον καταφέρνει να ενώσει τη χαρακτηριστική της λάμψη και το χάρισμά της στο σύμπαν του οίκου μέσα από μια παιχνιδιάρικη ψηφιακή αφήγηση.

Η Πάρις Χίλτον συναντά ξανά τον Καρλ Λάγκερφελντ για την καμπάνια «From Paris with Love»

«Η καμπάνια αντανακλά πραγματικά πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Σίγουρη, ισορροπημένη και άνετη με το δικό μου στιλ» δήλωσε η Πάρις Χίλτον στο People.

Στο περιεχόμενο της καμπάνιας τη βλέπουμε μέσα από στατικές εικόνες και από μια παιχνιδιάρικη ψηφιακή αφήγηση, άνετη και γεμάτη αυτοπεποίθηση να φορά κομμάτια από τη συλλογή που ευθυγραμμίζονται με τους διαχρονικούς κώδικες του οίκου.

Σε όλες τις συλλογές, η ενέργεια της Πάρις Χίλτον αναβαθμίζει την Karl Lagerfeld αισθητική, δημιουργώντας μια μοντέρνα, δυναμική έκφραση στιλ. Η κύρια καμπάνια αγκαλιάζει το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο, η συλλογή Karl Lagerfeld Jeans εισάγει τα pop χρώματα και η καμπάνια Karl Lagerfeld Paris Us αντανακλά μια πολύχρωμη, φρέσκια ανοιξιάτικη διάθεση και μια σίγουρη θηλυκότητα.

