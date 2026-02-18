Tezenis: Επιστρέφει με τη σειρά Extralight with Merino Wool

Μια συλλογή knitwear σχεδιασμένη για όσες αναζητούν ρούχα με άψογη εφαρμογή, που συνδυάζουν ζεστασιά, απαλότητα και διαχρονικό στυλ.

Η καρδιά αυτής της συλλογής είναι το Merino Wool, μία φυσική ίνα γνωστή για τις εξαιρετικές της ιδιότητες. Χάρη στις θερμορυθμιστικές και διαπνεόμενες δυνατότητες του, κάθε κομμάτι της σειράς Extralight with Merino Wool, προσφέρει ιδανική ζεστασιά ακόμη και στους πιο κρύους μήνες, διατηρώντας παράλληλα μια εκπληκτική ελαφρότητα, ιδανική για να φορεθεί μόνη της ή για τη δημιουργία layered looks.

Η αέρινη ύφανση του υφάσματος, που αποκαλύπτει χωρίς να εκθέτει, έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει τη θηλυκότητα με χάρη και μοντέρνο ύφος. Η knitwear συλλογή περιλαμβάνει μία ευρεία ποικιλία σιλουέτας, από λαιμόκοψη με χαμόγελο και crew necks έως ζιβάγκο και λαιμόκοψη V με δαντέλα. Με μία παλέτα που επεκτείνεται από βασικά ουδέτερα χρώματα έως τα τελευταία trends, υπάρχει ένα match για κάθε look. Η πραγματική καινοτομία της φετινής σεζόν σηματοδοτεί την εισαγωγή των pastel military και smoky blue αποχρώσεων: νέες αποχρώσεις φτιαγμένες για να αυξήσουν τις δυνατότητες του styling και να εμπνεύσουν δημιουργικούς συνδυασμούς.