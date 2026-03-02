Cardigans σε πρώτο πλάνο: Το απόλυτο layering piece της σεζόν από την M&S

Το cardigan βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης μόδας και αναδεικνύεται πλέον στο απόλυτο fashion κομμάτι της γκαρνταρόμπας.

Το cardigan βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης μόδας και αναδεικνύεται πλέον στο απόλυτο fashion κομμάτι της γκαρνταρόμπας. Η νέα συλλογή της M&S αποτυπώνει ιδανικά αυτή την τάση, ισορροπώντας με φυσικότητα ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και το σύγχρονο design. Ένα knit μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετο, ευέλικτο και απόλυτα επίκαιρο.

Cropped γραμμές, relaxed σιλουέτες, V-neck και στρογγυλές λαιμόκοψεις, διακριτικά κουμπώματα αλλά και πιο ιδιαίτερες λεπτομέρειες, από statement πλέξεις μέχρι refined μοτίβα, συνθέτουν μια συλλογή που κινείται αρμονικά ανάμεσα στο minimal και το elevated.

Η παλέτα εστιάζει σε γήινους τόνους, cozy neutrals, απαλό γαλάζιο, κλασικό navy και διαχρονικό γκρι, δημιουργώντας κομμάτια που λειτουργούν δυναμικά τόσο ως statement layer όσο και ως αυτόνομα knit tops.

Τα νέα cardigans της Marks & Spencer φοριούνται με effortless διάθεση: κουμπωμένα μέχρι πάνω για ένα clean, polished αποτέλεσμα, ανοιχτά πάνω από basic tops για relaxed layering ή συνδυασμένα με tailored παντελόνια και δερμάτινες φούστες, δημιουργώντας σύγχρονο contrast υφών και στιλ.

Με έμφαση στην ποιότητα, την απαλή υφή και την άψογη εφαρμογή, η συλλογή αποτυπώνει τη φιλοσοφία της M&S: κομμάτια που ξεπερνούν τις τάσεις και παραμένουν σταθερά στο επίκεντρο της γκαρνταρόμπας, φορεμένα ξανά και ξανά.

Θα τα βρείτε διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο site της M&S.

