Intimissimi: H νέα συλλογή Silk Limited Edition αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία της Intimissimi

H Intimissimi παρουσιάζει μία νέα Limited Edition που γιορτάζει την πιο αυθεντική κομψότητα του brand, επαναπροσδιορίζοντας την μέσα από ένα εκλεπτυσμένο και σύγχρονο ύφος.

Αυτή η αποκλειστική συλλογή γεννήθηκε από την επιθυμία να επανερμηνευτεί ένα από τα πιο iconic moods του brand, με εκλεκτά υλικά, ρομαντικές γραμμές και μια λιτή, καθαρή αισθητική. Είναι μία πρόταση σχεδιασμένη για μια συνειδητή και εκλεπτυσμένη μορφή θηλυκότητας.

Η συλλογή γεννήθηκε ως μία πολυτελής επανερμηνεία της ιστορικής σειράς Pretty Flowers, μία από τις πιο εμβληματικές της Intimissimi. Για πρώτη φορά, αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι το μετάξι, επιλεγμένο για τη φυσική του λάμψη και την αίσθηση απόλυτης ελαφρότητας πάνω στο δέρμα. Τα κομμάτια παρουσιάζονται σε απαλές αποχρώσεις του almond beige και του μπλε του νερού, αιθέριες και κομψές νότες που συνδυάζονται αρμονικά με τη δαντέλα Pretty Flowers και αναδεικνύουν το iconic σχέδιο σε μία ακόμη πιο πολυτελή και εκλεπτυσμένη διάσταση, χωρίς να αλλοιώνουν τη χαρακτηριστική του ταυτότητα.

Η σειρά εμπλουτίζεται με ένα charm ρομαντικής καρδιάς, ένα διακριτικό και θηλυκό στοιχείο που μπορεί να αφαιρεθεί και να φορεθεί ως μενταγιόν. Η συλλογή περιλαμβάνει iconic σχέδια αλλά και νέες προτάσεις: από το ιστορικό σουτιέν Sofia, στο νέο Denise balconette, σχεδιασμένο για να αναδεικνύει το νέο ντεκολτέ και cups που ανυψώνουν και σμιλεύουν το στήθος χωρίς ενίσχυση. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης το Monica push - up σουτιέν, με ένα άνοιγμα μπροστά και είναι διακοσμημένο με λεπτή δαντέλα στην πλάτη. Η συλλογή ολοκληρώνεται με ένα κομψό bustier με moulded cups και ζαρτιέρα, καθώς και με ένα πλούσιο, εκλεπτυσμένο κορμάκι, σχεδιασμένο να κολακεύει τη σιλουέτα με φυσική αισθησιακότητα και το οποίο μπορεί να φορεθεί και μόνο του.

Η φωτογράφιση συνοδεύει φυσικά την ουσία της συλλογής. Λαμπερά, εκλεπτυσμένα δωμάτια, με εκλεπτυσμένη ξύλινη επένδυση, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι και παρκέ δάπεδα, δημιουργούν ένα λιτό, αλλά εκφραστικό περιβάλλον, σχεδιασμένο να αναδεικνύει τις λεπτομέρειες και τη λάμψη των υλικών. Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι μία κομψή και αισθησιακή γυναίκα, ρομαντική αλλά και συνειδητοποιημένη, που ενσαρκώνει μια σύγχρονη θηλυκότητα συνδυάζοντας τον χαρακτήρα με την ευαισθησία.

Δημιουργημένη για να γιορτάσει μία από τις πιο εμβληματικές σειρές και παγκόσμια bestsellers της εταιρείας, η συλλογή αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία της Intimissimi και ταυτόχρονα μία ματιά προς το μέλλον: μια ξεχωριστή πρόταση που εδραιώνει το πνεύμα του brand, παραμένοντας πιστή στην πιο βαθιά ουσία του.

