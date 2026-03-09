Ο Λάκης Γαβαλάς «μιλάει βρώμικα» στα νέα του t-shirts

Ο Λάκης Γαβαλάς αυτή τη φορά… μιλάει βρώμικα και παρουσιάζει το πρώτο drop των νέων του t-shirts, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ανεπιτήδευτος, τολμηρός και απολύτως σύγχρονος.

Ο iconic δημιουργός επιστρέφει δυναμικά, μεταφέροντας τη χαρακτηριστική του στάση ζωής πάνω στο πιο καθημερινό κομμάτι της γκαρνταρόμπας.

Η capsule collection παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην τελευταία Athens Fashion Week, στο εντυπωσιακό show του ίδιου, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή. Minimal γραμμές, καθαρές φόρμες και ένα statement που δεν περνά απαρατήρητο συνθέτουν το πρώτο δείγμα της νέας σειράς για τον πάντα σε εγρήγορση Λάκη Γαβαλά.

Τα t-shirts που φέρουν το ταμπελάκι LAK. διατίθενται σε δύο εκδοχές: λευκό με μαύρα γράμματα και μαύρο με πορτοκαλί και γκρι. Έχουν semi-over fit γραμμή, στρογγυλή λαιμόκοψη και κοντό μανίκι, με κεντημένο logo στο μπροστινό μέρος και ένα ερωτηματικό στο πίσω. Η σύνθεσή τους εξασφαλίζει άνεση και σωστή εφαρμογή, συνδυάζοντας casual χαρακτήρα με fashion attitude.

Την παραγωγή, την διάθεση και τη συνολική επιμέλεια του drop έχει αναλάβει ο Στέφανος Καιμακτσής, Founder & CD της STEFAN από τη Θεσσαλονίκη. Με έμφαση στην ποιότητα, τη λεπτομέρεια και τη σωστή κατασκευή, όλα τα κομμάτια της συλλογής είναι Made in Greece.

Ο Λάκης Γαβαλάς σημειώνει πως: «Δεν με ενδιέφερε ποτέ να είμαι ευγενικός στη μόδα. Με ενδιέφερε να είμαι αληθινός. Αυτά τα t-shirts είναι απλά, καθαρά και μιλάνε όπως μιλάμε όλοι, χωρίς φίλτρα».

Το πρώτο drop είναι ήδη διαθέσιμο online στο:

