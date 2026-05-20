Κάτω από τον Μεσογειακό Ήλιο – Η νέα συλλογή beachwear της Calzedonia

Υφές και φως ενώνονται στη νέα beachwear καμπάνια της Calzedonia, η οποία αποτυπώνει ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια, ελευθερία και ξέγνοιαστες στιγμές.

Μια ζωντανή και δυναμική εικόνα διαμορφώνεται μέσα σε μία οπτική αφήγηση όπου το σώμα αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή, αποτυπωμένο σε αυθόρμητες στιγμές όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματά, σε στιγμές που ενσαρκώνουν την πιο φυσική και εκθαμβωτική πλευρά του καλοκαιριού και ανακαλούν την αισθητική και τον χαλαρό ρυθμό του Μεσογειακού lifestyle.

Σε αυτό το σκηνικό, τα μπικίνι γίνονται μέρος μιας ευρύτερης αφήγησης, όπου το στυλ και η προσωπικότητα εκφράζονται μέσα από τις λεπτομέρειες, τα υλικά και την κατασκευή. Iconic σχέδια και οι νέες δημιουργίες της σεζόν συνδυάζονται διαμορφώνοντας μια πρόταση που αποτυπώνει ιδανικά την ταυτότητα του brand.

Η συλλογή αποτελεί μια στοχευμένη επιλογή των ενδυμάτων που ερμηνεύουν διαφορετικά στυλ και τάσεις. Από τις φυσικές και διακριτικές προτάσεις των σειρών Natural Tie Dye και Savage Shades, μέχρι τη λάμψη του Brown Glitter και τις παγιέτες του Sequin Net, που διατίθενται και σε ολόσωμη εκδοχή για τη δημιουργία εντυπωσιακών βραδινών εμφανίσεων. Δεν υπάρχει έλλειψη από μοντέρνα μοντέλα, όπως τα Ethnic Boho και Brown Suede, τα οποία εισάγουν εκλεπτυσμένες υφές και αποχρώσεις, ικανές να μετατρέψουν ένα μπικίνι σε πραγματικό στοιχείο στυλ. Νέα σχέδια αυτής της σεζόν, η σειρά Wild Jungle εισάγει μια πιο εισάγει μια πιο δυναμική, ανάγλυφη αισθητική, με ένα, ενώ τα επιχρυσωμένα αξεσουάρ προσθέτουν μια πινελιά κομψότητας. Τα διαφορετικά στυλ, μαζί με την πρόταση των ολόσωμων.

Τα must – have κομμάτια περιλαμβάνουν το Minimal Fit, που επιστρέφει στις ολοκαίνουργιες αποχρώσεις Vanilla, μία φωτεινή και εκλεπτυσμένη απόχρωση και Coco Brown, το πιο μοντέρνο χρώμα της σεζόν. Τα εμβληματικά σχέδια της συλλογής περιλαμβάνουν το Shiny Satin, το εμβληματικό μπικίνι της Calzedonia που ξεχωρίζει για τη γυαλιστερή του υφή και διατίθεται φέτος σε μία νέα παλέτα από βαθειές αποχρώσεις, σχεδιασμένες να αιχμαλωτίζουν το φως.

Μια συλλογή που εστιάζει στο προϊόν μέσα από μια ισορροπία αισθητικής και έρευνας, όπου οι κατασκευές, οι υφές και τα φινιρίσματα συνθέτουν ένα stylish καλοκαίρι.

