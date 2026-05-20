Αυτές είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στις παραλίες φέτος το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι πλησιάζει και η άμμος μας καλεί! Τι θα φορέσουμε όμως φέτος στην παραλία;

Αν έπρεπε να βρούμε το κοινό συνδετικό μεταξύ των φετινών τάσεων αυτό θα ήταν ο δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον - but with a twist. Ετοιμάσου, λοιπόν, για ένα καλοκαίρι γεμάτο στυλ, άνεση και δημιουργικότητα γιατί οι τάσεις στα ρούχα παραλίας και τα γυναικεία μαγιό 2026 δίνουν έμφαση στην υφή, το συναίσθημα και τη λειτουργικότητα!

1.Retro Revival (70s & 90s)

Η νοσταλγία επιστρέφει με διπλό πρόσωπο μιας και από τη μία έχουμε την ψυχεδέλεια των 70s με τα prints και τους μεταλλικούς κρίκους που ενώνουν το μπούστο ή το πλάι του σλιπ, ενώ από την άλλη, η υφή terry cloth, το δικό μας “πετσετέ” που μεσουράνησε στα 90s, είναι και πάλι εδώ για να προσφέρει μια μοναδική, απαλή αίσθηση.

Γιατί ξεχωρίζει: Είναι τρομερά άνετο ύφασμα, στεγνώνει γρήγορα και κρύβει τις ατέλειες χάρη στην πυκνότητά του. Αν μας ρωτάς, έχει ήδη μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας.

2.Mermaidcore 2.0

Αν το 2024 και το 2025 ήταν η εισαγωγή, το 2026 είναι η αποθέωση της… γοργόνας. Δεν μιλάμε πια μόνο για γαλάζια χρώματα, αλλά για ιριδίζουσες υφές που αλλάζουν χρώμα καθώς κινείσαι στον ήλιο, με τις παγιέτες να είναι πιο μικρές και επίπεδες (σαν λέπια), ενώ τα αξεσουάρ (σκουλαρίκια, ζώνες) φτιάχνονται από αληθινά στοιχεία της θάλασσας όπως κοχύλια.

Γιατί ξεχωρίζει: Δημιουργεί ένα ονειρικό, σχεδόν "μαγικό" look που φωτογραφίζεται υπέροχα κάτω από το νερό και φοριέται ιδανικά με μουσική υπόκρουση από Zara Larsson, η οποία έχει φέρει το look στο επίκεντρο σχεδόν single-handedly!

3.Earth tones & terracotta

Αφήνουμε για λίγο στην άκρη τα φωσφοριζέ και αγκαλιάζουμε τα χρώματα της γης, με την τερακότα, το βαθύ λαδί, την ώχρα και το καφέ της σοκολάτας να κολακεύουν απίστευτα το μαυρισμένο δέρμα. Είναι μια παλέτα που εκπέμπει quiet luxury και τη λατρεύουμε σε μελαχρινές.

Γιατί ξεχωρίζει: Μπορεί να είναι τάση φέτος, αλλά μιλάμε για μερικά από τα πιο διαχρονικά χρώματα. Αγόρασέ τα φέτος και θα τα απολαμβάνεις για πολλά, πολλά χρόνια.

4.Athleisure

Αυτή η τάση είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στις γυναίκες που δεν κάθονται λεπτό στην ξαπλώστρα. Μαγιό με φερμουάρ, μακριά μανίκια, ζωνάκια στη μέση και υποστήριξη που θυμίζει αθλητικό μπουστάκι μας δίνουν κομμάτια που ταιριάζουν γάντι σε αθλητικά και γυμνασμένα σώματα, ενώ παραμένουν cute και άνετα. Είναι η τάση που εμπνέεται από το surf culture, αλλά μεταφέρεται σε κάθε παραλία για beach volley, SUP ή κολύμπι με μάσκα.

Γιατί ξεχωρίζει: Προσφέρει τη μέγιστη ηλιοπροστασία και σιγουριά ότι… τίποτα δεν θα φύγει από τη θέση του όσο κινείσαι.

5.Cut-outs και ασυμμετρία

Εκτός από το μπικίνι που έχει κάθε χρόνο την τιμητική του, φέτος φαίνεται πως και το ολόσωμο παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει και έρχεται ανανεωμένο! Τα cut-outs στη μέση ή κάτω από το στήθος δημιουργούν γωνίες που κολακεύουν τη σιλουέτα, ενώ η ασυμμετρία, όπως ο ένας ώμος, δίνει μια δόση… αρχαιοελληνικής κομψότητας αναμεμειγμένης με μοντέρνο design.

Γιατί ξεχωρίζει: Είναι το ιδανικό μαγιό-κορμάκι που μπορεί να φορεθεί και με μια φούστα ή τζιν σορτσάκι απευθείας για το βραδινό ποτό κι αυτό είναι ό,τι πρέπει για τα last-minute ταξιδάκια του σαββατοκύριακου.

6.Δίχτυ και διαφάνειες

Τέλος, μια τάση που τη βλέπουμε πολύ όχι μόνο σε μαγιό (ολόσωμα και μπικίνι) αλλά και στα cover-ups, δηλαδή στα διάφορα ρούχα παραλίας, είναι το δίχτυ, που στα αγγλικά θα το δεις ως mesh. Μακριά, αέρινα φορέματα ή φούστες από mesh ύφασμα επιτρέπουν στο μαγιό να φαίνεται, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μια στρώση κάλυψης που σίγουρα σε κάνει να νιώθεις πιο άνετα με τον εαυτό σου.

Γιατί ξεχωρίζει: Δίνει έναν σέξι αλλά ταυτόχρονα boho αέρα, ιδανικό για μετάβαση από την άμμο απευθείας στο beach party.

Η μόδα σε μαγιό και ρούχα παραλίας για το 2026 είναι πιο συμπεριληπτική και πολυδιάστατη από ποτέ κι αυτό μας αρέσει πολύ! Ό,τι κι αν επιλέξεις να φορέσεις φέτος, μην ξεχνάς πως το καλοκαίρι είναι η εποχή της ανεμελιάς - φόρα λοιπόν το στυλ που σε κάνει να νιώθεις ο εαυτός σου και άφησε τη θάλασσα να κάνει τα υπόλοιπα!