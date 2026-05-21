Η ALDO ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με νέο e-shop

Η ALDO εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας το νέο της digital destination, aldoshoes.gr, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο, φέρνοντας το brand πιο κοντά από ποτέ στο ελληνικό κοινό.

Παράλληλα, η νέα συλλογή Spring/Summer 2026 αποτυπώνει τη σύγχρονη εκδοχή της κομψότητας, μέσα από γραμμές που ισορροπούν ανάμεσα στο statement design και την καθημερινή ευκολία. Sculptural heels, refined sandals και ευέλικτα flats συνυπάρχουν με sneakers που ανταποκρίνονται στον ρυθμό της πόλης, ενώ οι τσάντες της σεζόν, από cross body έως structured top handle styles, κινούνται σε μια παλέτα διακριτικών ουδέτερων τόνων και ήπιων seasonal αποχρώσεων.

Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκεται η τεχνολογία Pillow Walk, που επαναπροσδιορίζει την έννοια της άνεσης, προσφέροντας μια εμπειρία ελαφριάς, σχεδόν αβίαστης κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, η ALDO ενσωματώνει πιο υπεύθυνες επιλογές υλικών και παραγωγής, ενισχύοντας τη μετάβασή της σε μια πιο συνειδητή προσέγγιση της μόδας.

Το νέο aldoshoes.gr σχεδιάστηκε ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή τη φιλοσοφία: μια εμπειρία καθαρή, άμεση και αισθητικά συνεπής, όπου η ανακάλυψη της συλλογής γίνεται φυσικά και χωρίς περιττές παρεμβολές.

Με το λανσάρισμα αυτό, η ALDO δεν παρουσιάζει απλώς ένα νέο e-shop, διαμορφώνει έναν ενιαίο κόσμο όπου το στυλ, η άνεση και η σύγχρονη καθημερινότητα συνυπάρχουν.

Στην Ελλάδα, η ALDO διαθέτει φυσική παρουσία στο The Mall Athens (1ος όροφος) και στο Attica City Link (-1), ενώ η πλήρης συλλογή είναι διαθέσιμη online μέσω του aldoshoes.gr.