Η MĒYIA παρουσιάζει τη νέα capsule συλλογή της σε συνεργασία με την Eleni Foureira

Η MĒYIA, το ελληνικό swimwear brand που ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική και τη δυναμική θηλυκότητα των δημιουργιών του, ενώνει τις δυνάμεις του με την κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα, παρουσιάζοντας μια νέα capsule συλλογή που αποπνέει αυτοπεποίθηση, αισθησιασμό και καλοκαιρινή ενέργεια.

Κάθε κομμάτι της συλλογής φέρει την υπογραφή της Ελένης Φουρέιρα, statement swimwear με θηλυκές γραμμές, σύγχρονες σιλουέτες και έντονες λεπτομέρειες. Έμπνευση: το ελληνικό καλοκαίρι, η λάμψη της Μεσογείου και μια φιλοσοφία ελευθερίας που αγκαλιάζει κάθε γυναίκα.

Bold cut outs, εφαρμοστές γραμμές, λαμπερές υφές και εντυπωσιακά χρώματα δημιουργούν μια συλλογή σχεδιασμένη να συνοδεύει κάθε στιγμή του καλοκαιριού, από την παραλία μέχρι τις απογευματινές εμφανίσεις και τα island escapes.

«Ήταν φυσική συνέχεια να δημιουργήσω κάτι που να εκφράζει αυτό που νιώθω κάθε καλοκαίρι: ελευθερία, χρώμα και αυτοπεποίθηση. » — Ελένη Φουρέιρα

«Mου αρέσει να συνεργάζομαι με γυναίκες που έχουν έντονη προσωπικότητα, αυθεντική παρουσία και δεν φοβούνται να εκφραστούν. Η συνεργασία μας με την Ελένη Φουρέιρα ήρθε πολύ φυσικά, γιατί εκπροσωπεί ακριβώς αυτή τη θηλυκότητα: τολμηρή, δυναμική και αληθινή.»— Μελίνα Γιαμαλάκη, Creative Director, MĒYIA

Η MĒYIA συνεχίζει να εξελίσσει τη δημιουργική της ταυτότητα μέσα από συνεργασίες που αναδεικνύουν τη σύγχρονη ελληνική μόδα και τη γυναικεία έκφραση, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για ποιοτικά, σύγχρονα και δυναμικά κομμάτια που αγκαλιάζουν κάθε γυναίκα.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη online στο meyiaworld.com | @meyiaworld