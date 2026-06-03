Το ελληνικό brand που επέλεξαν οι πρωταγωνίστριες του Emily in Paris στη Μύκονο

Ένα ελληνικό fashion brand επέλεξαν οι Lily Collins και Ashley Park κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Emily in Paris στη Μύκονο

Η δημοφιλής σειρά Emily in Paris ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα επεισόδια και, αυτή τη φορά, μέρος της δράσης μεταφέρεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες η παραγωγή πραγματοποίησε γυρίσματα στη Μύκονο, με τους πρωταγωνιστές να απολαμβάνουν τον ήλιο, τα γραφικά σοκάκια και τις μοναδικές ομορφιές του νησιού.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media γέμισαν με στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, καθώς οι ηθοποιοί μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή τους στο κοσμοπολίτικο κυκλαδίτικο νησί.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνες των δύο αγαπημένων πρωταγωνιστριών, της Lily Collins, που υποδύεται την Emily Cooper, και της Ashley Park, η οποία ενσαρκώνει τη Mindy Chen, τη στενή φίλη και συνοδοιπόρο της Emily. Οι δύο ηθοποιοί δημοσίευσαν αρκετές φωτογραφίες από τις στιγμές τους στη Μύκονο, ωστόσο ένα συγκεκριμένο βίντεο της Ashley Park τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή μας, καθώς είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Ο λόγος ήταν ένα fashion item που πρωταγωνιστούσε διακριτικά αλλά ξεκάθαρα στα πλάνα: οι τσάντες Marabu, ένα ελληνικό brand που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά μόδας. Με ιδιαίτερη αισθητική, καλοκαιρινή διάθεση, χειροποίητες λεπτομέρειες και σχέδια που συνδυάζουν τη σύγχρονη πολυτέλεια με τη μεσογειακή ανεμελιά, οι τσάντες Marabu έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό ανάμεσα στις fashion lovers.

Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε η Ashley Park εμφανίζεται μαζί με τη Lily Collins, έχοντας στο πλευρό τους τις χαρακτηριστικές τσάντες του ελληνικού brand, με φόντο το μαγευτικό τοπίο της Μυκόνου.

Η επιλογή των Marabu από δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές πρωταγωνίστριες της δημοφιλούς σειράς αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική στιγμή για το brand. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι η ελληνική μόδα διαθέτει δημιουργούς και επιχειρήσεις που μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα σε διεθνή ονόματα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον προσωπικοτήτων με παγκόσμια επιρροή.

Καθώς οι θαυμαστές του Emily in Paris περιμένουν με ανυπομονησία τη νέα σεζόν της σειράς στο Netflix, φαίνεται πως η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Μύκονος θα έχουν φέτος την τιμητική τους.