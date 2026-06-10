Chanel: Η Μαρί-Λορ Σερέντ θα είναι η νέα επικεφαλής σχεδιασμού κοσμημάτων του οίκου

Η Chanel περνά σε μια νέα δημιουργική εποχή στον τομέα της υψηλής κοσμηματοποιίας, ανακοινώνοντας τον διορισμό της Μαρί-Λορ Σερέντ στη θέση της διευθύντριας του Jewelry Creation Studio του οίκου.

Σύμφωνα με το FashionNetwork, η Γαλλίδα δημιουργός θα αναλάβει επίσημα τα νέα της καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2026, διαδεχόμενη τον Patrice Leguéreau, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2024. Στον νέο της ρόλο, η Μαρί-Λορ Σερέντ θα έχει τη συνολική δημιουργική και στρατηγική εποπτεία των συλλογών κοσμημάτων και υψηλής κοσμηματοποιίας της Chanel, ενώ θα συντονίζει τις ομάδες ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται μεταξύ Παρισιού και Γενεύης.

Όπως αναφέρει το L'Officiel, η νέα διευθύντρια θα συνεργάζεται στενά με το τμήμα Watches & Fine Jewelry του οίκου, αναφέροντας απευθείας στον Frédéric Grangié, πρόεδρο του συγκεκριμένου τομέα. Ο ίδιος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ένταξή της στη Chanel, τονίζοντας ότι η δημιουργική της προσέγγιση αναμένεται να προσφέρει μια φρέσκια ματιά στους διαχρονικούς κώδικες του γαλλικού οίκου.

Ποια είναι η Μαρί-Λορ Σερέντ

Η Μαρί-Λορ Σερέντ διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στον χώρο της πολυτέλειας. Απόφοιτος της ESCP Europe, ξεκίνησε την καριέρα της στην Cartier, ενώ το 2002 μετακινήθηκε στη Harry Winston, όπου παρέμεινε για 14 χρόνια ως καλλιτεχνική διευθύντρια κοσμημάτων και ωρολογοποιίας. Το 2016 επέστρεψε στην Cartier, αναλαμβάνοντας την επίβλεψη του σχεδιασμού κοσμημάτων και ρολογιών για σχεδόν μία δεκαετία.

Σε δήλωσή της, η Σερέντ εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη νέα συνεργασία, χαρακτηρίζοντας τη Chanel έναν οίκο με μοναδική πολιτιστική επιρροή, ο οποίος συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα και τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Η άφιξη της Μαρί-Λορ Σερέντ σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τη Chanel, η οποία επενδύει σε μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες του κλάδου, με στόχο να συνεχίσει την ανάπτυξη και την ανανέωση της δημιουργικής της ταυτότητας στον κόσμο του πολύτιμου κοσμήματος.