Η Μαίρη Συνατσάκη παρουσιάζει τη νέα συλλογή #MairibooForEnvie με την καμπάνια ‘Almyra’, μια νοσταλγική ωδή στο ελληνικό καλοκαίρι.

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Almyra. Η γεύση της θάλασσας στο δέρμα μετά την παραλία. Η μυρωδιά του αέρα καθώς το πλοίο προσεγγίζει στο λιμάνι. Η αίσθηση ενός καλοκαιριού που δεν τελειώνει ποτέ. Η νέα καλοκαιρινή καμπάνια της Μαίρης Συνατσάκη για τη συλλογή Mairiboo for Envie μας ταξιδεύει σε ένα απέραντο ελληνικό καλοκαίρι. Eκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματά, όλα ζεσταίνουν κάτω από τον καυτό ήλιο και κάθε γωνιά μυρίζει αλάτι και γιασεμί.

Με φόντο τη μαγευτική Ύδρα, η νέα καμπάνια Mairiboo for Envie με τίτλο “Almyra | Postcards from a Greek Summer” ξετυλίγεται σαν ένα οπτικό ημερολόγιο γεμάτο νοσταλγία, φως και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Σαν άλλη πρωταγωνίστρια σε σκηνές από vintage καρτ-ποστάλ, η αγαπημένη μας Μαίρη περπατά ανέμελα στο γραφικό λιμάνι, χάνεται στα στενά σοκάκια με τα ασβεστωμένα σπίτια, απολαμβάνει αργά απογεύματα σε παραδοσιακά καφενεία και παραδίνεται στη μαγεία του ηλιοβασιλέματος και την ξέγνοιαστη διάθεση ενός ελληνικού καλοκαιριού που εξακολουθεί να μοιάζει βγαλμένο από άλλη εποχή.

Η σύνδεση της συλλογής με την Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Η Envie Shoes, ως ένα αμιγώς ελληνικό brand, αντλεί έμπνευση από το τοπίο, τις αναφορές και την ανεπιτήδευτη κομψότητα των ελληνικών νησιών, δημιουργώντας σχέδια που μοιάζουν φτιαγμένα για όλες εκείνες τις καλοκαιρινές στιγμές που θα εξελιχθούν σε αναμνήσεις ζωής.

Κάθε Mairiboo for Envie SS26 σχέδιο είναι εμπνευσμένο και από ένα διαφορετικό ελληνικό νησί, του οποίου έχει δανειστεί το όνομα. Τα flats Hydra, Simi, Sikinos και Kythnos αποτυπώνουν την effortless αισθητική των καλοκαιρινών διακοπών, ενώ το Anafi flatform προσθέτει μια πιο elevated πινελιά στις εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το sunset hour. Στην κατηγορία των τακουνιών, τα Folegandros και Milos εκφράζουν μια sophisticated και understated θηλυκότητα, ενώ τα Mykonos, Paros και Santorini απογειώνουν τη glam διάθεση με statement γραμμές και έντονο χαρακτήρα.

Όπως κάθε σεζόν, η Mairiboo φροντίζει να επαναφέρει και μερικά από τα πιο αγαπημένα σχέδια προηγούμενων συλλογών. μέσα από updated επανεκδόσεις σε νέα χρώματα και υλικά. Είστε έτοιμες να αναζωπυρώσετε τον έρωτά σας με τα ανανεωμένα Electricity και Mini Electricity, Sailor Mule 2.0 και Tartabooga 2.0; Είναι τα παπούτσια που θα φορέσουμε σε βόλτες στα νησιά, σε αυθόρμητες αποδράσεις και σε εκείνες τις καλοκαιρινές ημέρες που ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα και μένουν αξέχαστες.

Αυτό το καλοκαίρι ας αφεθούμε στην Almyra, κι ας αγκαλιάσουμε το αργό, νοσταλγικό καλοκαίρι, εκείνο που δεν χρειάζεται φίλτρα γιατί είναι ήδη όνειρο.

Η νέα συλλογή Mairiboo for Envie διατίθεται στα καταστήματα Envie Shoes σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και online στο envieshoes.gr.

