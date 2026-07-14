Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη

Ο Olivier Rousteing και επισήμως αναλαμβάνει ως ο νέος Creative Director του οίκου Rabanne, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του γαλλικού οίκου.

Η ανακοίνωση, όπως αναφέρεται στα ξένα Μέσα, μεταξύ άλλων στο Business Of Fashion και σε αποκλειστικό του WWD, έγινε στις 14 Ιουλίου 2026, επιβεβαιώνοντας μία από τις σημαντικότερες δημιουργικές μεταγραφές της χρονιάς στη διεθνή βιομηχανία της μόδας.

Ο Γάλλος σχεδιαστής αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση του Rabanne μετά την αποχώρηση του Julien Dossena, ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι του οίκου για 13 χρόνια, όσα περίπου ήταν και ο Rousteing στον οίκο Balmain. Για την ακρίβεια, ο Rousteing αποχώρησε από τον οίκο Balmain τον Νοέμβριο του 2025, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία διάρκειας 14 ετών.

Ο Olivier Rousteing αναλαμβάνει το «τιμόνι» του οίκου Rabanne – Πότε θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας, ο σχεδιαστής χαρακτήρισε την ένταξή του στον Rabanne ευκαιρία «μεγάλη τιμή», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν οίκο που διαχρονικά αμφισβητούσε τις συμβάσεις και διαμόρφωνε την ιστορία της μόδας μέσα από την καινοτομία, την υψηλή δεξιοτεχνία και τη δημιουργική τόλμη. Παράλληλα, απέτισε φόρο τιμής στον προκάτοχό του Julien Dossena, σημειώνοντας ότι κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον οίκο για μια νέα γενιά, παραμένοντας πιστός στην πρωτοποριακή του κληρονομιά.

Όπως αναφέρει το WWD, η επιλογή του Rousteing σηματοδοτεί μια νέα στρατηγική κατεύθυνση για τον οίκο Rabanne και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξή του υπό την ιδιοκτησία του ομίλου Puig. Η πρώτη συλλογή θα είναι για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027, αναμένεται να παρουσιαστεί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον ερχόμενο Μάρτιο και ανυπομονούμε να δούμε το όραμά του, σε ένα νέο πολλά υποσχόμενο κεφάλαιο, τόσο για την καριέρα του όσο και για την εξέλιξη του ίδιου του οίκου.