Τις τελευταίες ημέρες το όνομα του Olivire Rousteing αλλά και ο οίκος Rabanne, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Οι φήμες που θέλουν τον Olivier Rousteing να ενώνει τις δυνάμεις του με τον οίκο Rabanne, έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν έντονη συζήτηση στη βιομηχανία της μόδας, μερικούς μήνες μόνο μετά την αποχώρησή του από τον οίκο Balmain.

Όπως αναγράφεται στο The Fashion Network και στο Pause, ο Γάλλος σχεδιαστής φέρεται να συνεργάζεται διακριτικά με τον οίκο που ανήκει στον όμιλο Puig, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για τον ακριβή του ρόλο.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από καμία πλευρά, η πιθανότητα ενός νέου δημιουργικού κεφαλαίου για τον Rousteing μοιάζει ιδιαίτερα πιθανή και, εδώ που τα λέμε, γνωρίζοντας την αισθητική του, ένα είναι το σίγουρο: θα μπορούσε εύκολα να ενσωματωθεί στον οίκο Rabanne, και να του δώσει μια άλλη κατεύθυνση.

Φήμες θέλουν τον Olivire Rousteing να «παίρνει» μεταγραφή στον οίκο Rabanne – Τι ισχύει μέχρι στιγμής

Η συζήτηση γύρω από το όνομα του Olivier Rousteing εντάθηκε μετά την αποχώρησή του από τον οίκο Balmain τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από μία πορεία σχεδόν 15 ετών, βέβαια, παρά τις φήμες, να σου πούμε πως, ο Julien Dossena παραμένει στη θέση του artistic director του Rabanne, γεγονός που δημιουργεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα γύρω από τη φύση της πιθανής συνεργασίας με τον οίκο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει, ούτε επιβεβαιωθεί, ούτε όμως διαψευστεί κάτι, επομένως, μένει μονάχα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα μέσα στο επόμενο διάστημα.