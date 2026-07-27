Paris Fashion Week SS27: Οι μεγάλες επιστροφές, οι απουσίες και όλα όσα θα δούμε στο Παρίσι

Το Παρίσι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη σημαντικότερη διοργάνωση του μήνα της μόδας.

Η Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) ανακοίνωσε το προσωρινό πρόγραμμα της Paris Fashion Week για τις γυναικείες συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία σεζόν τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μόδας.

Η διοργάνωση θα διαρκέσει εννέα ημέρες και θα φιλοξενήσει συνολικά 101 οίκους και brands, εκ των οποίων 68 θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους μέσα από runway shows, ενώ 33 θα επιλέξουν τη μορφή των παρουσιάσεων. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με την Julie Kegels, ενώ την αυλαία θα ρίξει ο οίκος Louis Vuitton, σε ένα φινάλε που αναμένεται, όπως κάθε σεζόν, να συγκεντρώσει τα βλέμματα της βιομηχανίας.





Ανάμεσα στα shows που ξεχωρίζουν βρίσκονται φυσικά εκείνα των Dior, Saint Laurent, Chanel, Balenciaga, Loewe, Miu Miu, Valentino, Dries Van Noten, Tom Ford, Celine και πολλών ακόμη κορυφαίων οίκων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις νέες τους προτάσεις για την επόμενη ανοιξιάτικη σεζόν.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι επιστροφές που σηματοδοτούν τη φετινή διοργάνωση. Ο Valentino επιστρέφει στο επίσημο πρόγραμμα του Παρισιού μετά την προηγούμενη επίδειξή του στη Ρώμη, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Alessandro Michele. Στο ημερολόγιο επιστρέφει επίσης ο οίκος Maison Margiela, με τον Glenn Martens να συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας.



Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί και σημαντικά νέα ξεκινήματα. Το νοτιοαφρικανικό brand Maxhosa Africa πραγματοποιεί για πρώτη φορά επίσημο runway show στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού φέρνοντας την ιδιαίτερη αισθητική του Laduma Ngxokolo, εμπνευσμένη από την πολιτιστική κληρονομιά των Xhosa.

Από τις πιο «δυνατές» ημέρες του προγράμματος αναμένεται να είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά τα shows των The Row, Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney, Acne Studios, Courrèges και Tom Ford ενώ η 4η Οκτωβρίου, με τις επιδείξεις των οίκων Miu Miu, Valentino, Mugler και Jean Paul Gaultier να διαμορφώνουν μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ημέρες της εβδομάδας.

Τέλος, αξίζει να πούμε πως από το πρόγραμμα θα λείψουν McQueen, Rabanne, Nina Ricci, Off-White, Thom Browne, Marine Serre, Coperni και Giambattista Valli, οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στην επερχόμενη διοργάνωση.

