Έχουμε πάθει FOMO που δεν είμαστε εκεί; Ναι!

Τα H&M παρουσίασαν μια νέα καλλιτεχνική εμπειρία στο flagship κατάστημά του στη συνοικία Seongsu της Σεούλ, σε συνεργασία με τη Νοτιοκορεάτισσα καλλιτέχνιδα MLMA, κάτι που, όχι μόνο μάς έφτιαξε τη μέρα βλέποντάς τις φωτογραφίες αλλά μας θύμισε για ακόμη μία φορά πως η μόδα είναι άρικτα συνδεδεμένη με την τέχνη.



Σαν μία άλλη Yayoi Kusama, η οποία είχε ντύσει κατάστημα της της Louis Vuitton με τις χαρακτηριστικές της πολύχρωμες βούλες, η MLMA με τις εγκαταστάσεις της «στήνει» μια εμπειρία που ξεπερνά τόσο την παραδοσιακή παρουσίαση έργων τέχνης αλλά ξεπερνά παράλληλα και τα στενά όρια της αγοραστικής εμπειρίας.

Τα H&M στη Σεούλ μετατρέπονται σε χώρο τέχνης – Το εντυπωσιακό τρισδιάστατο γλυπτό στη βιτρίνα



Από τις 23 Ιουλίου και για περίπου έναν μήνα, ο χώρος του καταστήματος μεταμορφώνεται σε μια ολοκληρωμένη και εντυπωσιακή εμπειρία που φέρει τον τίτλο «I SEE YOU», προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει μια διαφορετική πλευρά της μόδας μέσα από την τέχνη και τη διαδραστική εμπειρία.





Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος, μετατρέποντάς το από έναν χώρο αγορών σε έναν πολιτιστικό προορισμό, ένα μικρό μουσείο σύγχρονης τέχνης, όπου η δημιουργικότητα, η έκφραση και η αλληλεπίδραση με το κοινό βρίσκονται στο επίκεντρο. Στους χώρους του καταστήματος, οι επισκέπτες συναντούν διαφορετικές εγκαταστάσεις που εξερευνούν τα ανθρώπινα συναισθήματα και την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση.

IG@H&M

IG@H&M

IG@H&M





Τέλος, οι χαρακτήρες Aye και Kooru, δημιουργίες της MLMA, λειτουργούν ως οδηγοί σε αυτή την καλλιτεχνική διαδρομή, ενώ το έργο Free Advice, που προσφέρει ένα μήνυμα ανιδιοτελούς παρηγοριάς, και το Shrunk Room, όπου ο επισκέπτης καλείται να αντικρίσει τον πραγματικό του εαυτό μέσα από την αντανάκλαση, ενισχύουν τη βιωματική διάσταση της έκθεσης.

