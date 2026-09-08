Η Leonie Hanne εντυπωσίασε με Celia Kritharioti Haute Couture στο amfAR Venezia 2026

Η Leonie Hanne έκλεψε τις εντυπώσεις με την haute couture εμφάνισή της.

Η διεθνούς φήμης fashion icon Leonie Hanne πραγματοποίησε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο amfAR Gala Venezia 2026, επιλέγοντας μία μοναδική δημιουργία Celia Kritharioti Haute Couture.

Η λαμπερή βραδιά πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στη Βενετία, στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συγκεντρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες από τον κινηματογράφο, τη μόδα και την τέχνη, με στόχο την υποστήριξη του πολύτιμου έργου του amfAR για την έρευνα κατά του HIV/AIDS.

Η Leonie Hanne έκλεψε τις εντυπώσεις με την haute couture εμφάνισή της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της με τον ιστορικό ελληνικό οίκο και την ιδιαίτερη αγάπη της για τις δημιουργίες της Celia Kritharioti

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Leonie ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον διεθνούς φήμης δημοπράτη Simon de Pury, συμμετέχοντας στην παρουσίαση της φιλανθρωπικής δημοπρασίας του gala. Το amfAR Award of Courage απονεμήθηκε στην Pamela Anderson από τον Taika Waititi.

Celia Kritharioti Couture

Ο παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα, Celia Kritharioti , με ιστορία που ξεκινά το 1906, δημιουργεί χειροποίητες δημιουργίες που αποτελούν ύμνο στη σύγχρονη γυναίκα. Με μοναδική τεχνική, υψηλή αισθητική και διαχρονική δεξιοτεχνία, ο Οίκος συνεχίζει να εκπροσωπεί την ελληνική υψηλή ραπτική στη διεθνή σκηνή, κατακτώντας μία ξεχωριστή θέση στον κόσμο της couture.



