3 Ελληνίδες content creators στο Λονδίνο για τη νέα Marks & Spencer Autumn/Winter 2026 συλλογή

Η Autumn/Winter 2026 συλλογή κινείται ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη αισθητική, με έμφαση στα πανωφόρια, τις πλούσιες υφές και τις καλοδουλεμένες γραμμές.

Η Marks & Spencer παρουσίασε στο Λονδίνο τη νέα Autumn/Winter 2026 συλλογή, μέσα από ένα ξεχωριστό fashion experience που έφερε στο επίκεντρο το σύγχρονο style, την ποιότητα και τη versatility της νέας σεζόν. Από την Ελλάδα, η Κωνσταντίνα Σουλτάτη, η Νικόλ Δεσποτοπούλου και η Νικολέττα Ράλλη βρέθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα ως οι πρώτες Ελληνίδες content creators που ανακάλυψαν τη νέα συλλογή, επιλέγοντας και φορώντας M&S looks που ανέδειξαν μέσα από το προσωπικό τους στιλ.

Η Autumn/Winter 2026 συλλογή κινείται ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη αισθητική, με έμφαση στα πανωφόρια, τις πλούσιες υφές και τις καλοδουλεμένες γραμμές. Παλτό από ζεστά υφάσματα, οικολογική γούνα, oversized κάπες και εσάρπες, εκλεκτά πλεκτά, denim και άνετες αθλητικές επιρροές συνθέτουν μια ευέλικτη γκαρνταρόμπα για τη νέα σεζόν. Στη χρωματική παλέτα πρωταγωνιστούν οι ζεστές αποχρώσεις του καμηλό, του σοκολατί, του ανθρακί και του navy, ενώ πιο έντονες επιλογές, όπως το κόκκινο, το παγωμένο μπλε και το μελιτζανί, προσθέτουν χαρακτήρα στα φθινοπωρινά looks.

Φωτογραφία / @binkynixon

Φωτογραφία / @binkynixon

Φωτογραφία / @binkynixon

Η νέα συλλογή της M&S στο Λονδίνο

Η εμπειρία ξεκίνησε στην Oxford Street, με επίσκεψη στο ανανεωμένο κατάστημα της Marks & Spencer στο The Pantheon. Οι τρεις content creators περιηγήθηκαν στον χώρο και ανακάλυψαν τις προτάσεις της νέας σεζόν, ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό να κάνουν και τις αγορές τους, επιλέγοντας τα αγαπημένα τους M&S κομμάτια.

Το επόμενο highlight ήταν το 180 Studios στο 180 Strand, όπου παρουσιάστηκε η Autumn/Winter 2026 Collection. Σε ένα ιδιαίτερο setting στο κέντρο του Λονδίνου, οι τρεις Ελληνίδες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη συλλογή και να ανακαλύψουν τα key pieces που ξεχωρίζουν.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα exclusive dinner στο House of Louie, όπου η ημέρα έκλεισε σε ένα πιο intimate σκηνικό. Οι τρεις content creators εμφανίστηκαν με M&S outfits, δίνοντας το δικό τους fashion twist στη βραδιά και αποτυπώνοντας μέσα από το περιεχόμενό τους την ατμόσφαιρα του London experience.

Φωτογραφία / @binkynixon

Φωτογραφία / @binkynixon

Από την Oxford Street μέχρι το 180 Strand, η M&S δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο fashion experience, συνδυάζοντας τη νέα συλλογή με την ενέργεια και το ξεχωριστό σκηνικό του Λονδίνου. Με διαφορετικό προσωπικό στιλ, οι Κωνσταντίνα Σουλτάτη, Νικόλ Δεσποτοπούλου και Νικολέττα Ράλλη έδωσαν τη δική τους ματιά στα M&S looks της νέας σεζόν, μεταφέροντας στο ελληνικό κοινό στιγμές από ένα ταξίδι γεμάτο μόδα και έμπνευση.

Η Autumn/Winter 2026 συλλογή της Marks & Spencer έρχεται με προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά styles και περιστάσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη μόδα.