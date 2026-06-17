Hautes Grecians Vol. 8: Η M·A·C Cosmetics υπέγραψε τα makeup looks που έδωσαν ζωή στις δημιουργίες

Για ακόμη μία χρονιά, η M·A·C Cosmetics βρέθηκε στην καρδιά της διοργάνωσης, επιμελούμενη τα makeup looks που ανέδειξαν τη δημιουργική ταυτότητα κάθε συλλογής.

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τα backstage των σημαντικότερων fashion weeks του κόσμου ήδη από τη δεκαετία του ’80, η M·A·C Cosmetics συμμετείχε ενεργά στον κορυφαίο ελληνικό θεσμό Υψηλής Ραπτικής, μεταφέροντας στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου την εμπειρία και την τεχνογνωσία ενός πραγματικού make-up authority.

Στο backstage του show, η έμπειρη ομάδα επαγγελματιών make-up artists της M·A·C Cosmetics εργάστηκε με απόλυτο συντονισμό και δημιουργικότητα, αναλαμβάνοντας το μακιγιάζ όλων των μοντέλων.

Στο παρασκήνιο του λαμπερού event, εκεί όπου ο χρόνος μετρά αντίστροφα και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία, οι make-up artists της M·A·C Cosmetics δημιούργησαν beauty looks που δεν ακολούθησαν απλώς τις τάσεις, αλλά εξυπηρέτησαν το αφήγημα κάθε σχεδιαστή.

Η φετινή beauty προσέγγιση κινήθηκε γύρω από την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της μοναδικότητας κάθε προσώπου. To αποτέλεσμα ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στο φυσικό ματ τελείωμα και σε μια διακριτική λάμψη. Η επιδερμίδα παρέμεινε στο επίκεντρο, με φυσικές υφές και διακριτικές φωτοσκιάσεις που χάριζαν φρεσκάδα, βάθος και μια ανεπιτήδευτη λάμψη στο πρόσωπο. Τα χείλη απέκτησαν χρωματικές εντάσεις με καλλιτεχνική διάθεση, ενώ τα καλοσχηματισμένα φρύδια και οι έντονες βλεφαρίδες πλαισίωσαν το βλέμμα, αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν λειτούργησε ως ένα ενιαίο beauty concept, αλλά ως μια προσεγμένη δημιουργική προσέγγιση που ανέδειξε τόσο την ταυτότητα κάθε συλλογής όσο και την αυθεντικότητα και την προσωπική ιστορία που «κουβαλούσε» κάθε δημιουργία.

© Τζίνα Σκανδάμη

Η φιλοσοφία αυτή ταίριαξε ιδανικά με το ύφος των τεσσάρων σχεδιαστικών υπογραφών της βραδιάς. Η couture ελαφρότητα των Deux Hommes, οι γλυπτικές πτυχώσεις της Daphne Valente, η μεσογειακή ανεμελιά του Στέλιου Κουδουνάρη και ο συναισθηματικός, αρχιτεκτονικός κόσμος του Αθανάσιου Βασιλειάδη πλαισιώθηκαν από μακιγιάζ που δεν επισκίαζαν τις δημιουργίες, αλλά τις ολοκλήρωναν με διακριτικότητα και σύγχρονη κομψότητα.

Άλλωστε, μία από τις μεγαλύτερες τάσεις που ανέδειξε το φετινό Hautes Grecians ήταν η επιστροφή στο skin-first makeup: Επιδερμίδες που αναπνέουν, φυσικές υφές, φωτεινά σημεία που αιχμαλωτίζουν το φως και beauty looks που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα κάθε προσώπου, αντί να επιβάλλουν μια ενιαία εικόνα ομορφιάς. Μια προσέγγιση που βλέπουμε όλο και περισσότερο στα διεθνή catwalks και που αναμένεται να κυριαρχήσει τη νέα σεζόν.

Μυρτώ Κυρίτση

Για ακόμη μία χρονιά, η M·A·C Cosmetics απέδειξε πως το μακιγιάζ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης ενός fashion show. Γιατί πίσω από κάθε εμφάνιση που μένει αξέχαστη, κρύβεται η ομάδα της M·A·C Cosmetics που ξέρει να μετατρέπει την τεχνική σε τέχνη και την ομορφιά σε μέσο έκφρασης.