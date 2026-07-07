Kokkoris Optics x Stelios Koudounaris στο Hautes Grecians Vol.8: Η στιγμή που το βλέμμα γίνεται μέρος της υψηλής ραπτικής

Τα γυαλιά της Kokkoris Optics λειτούργησαν ως προέκταση της σχεδιαστικής ταυτότητας του Στέλιου Κουδουνάρη, σε μια βραδιά-αποθέωση της ελληνικής υψηλής ραπτικής.

Στο Hautes Grecians Vol. 8, εκεί όπου η υψηλή αισθητική συνάντησε την ελληνική δημιουργία στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, κάθε λεπτομέρεια είχε τον δικό της ρόλο.

Και κάπως έτσι, ανάμεσα στις δυνατές σιλουέτες, τα αέρινα υφάσματα και τη μεσογειακή κομψότητα της συλλογής του Στέλιου Κουδουνάρη, τα γυαλιά ηλίου Kokkoris Optics ήρθαν να προσθέσουν την τελική, καθοριστική πινελιά: Το στοιχείο που μετατρέπει ένα look σε statement.

Τα μοντέλα του σχεδιαστή περπάτησαν στην catwalk φορώντας γυαλιά Kokkoris Optics, αναδεικνύοντας με τον πιο φυσικό τρόπο τη δύναμη ενός αξεσουάρ που δεν λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά, αλλά καθορίζει τη συνολική εικόνα. Σε μια συλλογή εμπνευσμένη από το φως, τα χρώματα και την ατμόσφαιρα του μεσογειακού καλοκαιριού, τα γυαλιά ηλίου Kokkoris Optics έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης: Σύγχρονα, κομψά, δυναμικά, με την ανεπιτήδευτη αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζει και τη σχεδιαστική ταυτότητα του Στέλιου Κουδουνάρη.

Με ιστορία 40 χρόνων στον χώρο της οπτικής, τα καταστήματα Kokkoris Optics έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, παρακολουθώντας σταθερά τις ανάγκες, τις εξελίξεις και τις διεθνείς τάσεις του κλάδου. Η φιλοσοφία τους παραμένει ξεκάθαρη: Επιλογές υψηλής ποιότητας για ανθρώπους που αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό, αλλά και value for money προτάσεις που ακολουθούν τον παλμό της σύγχρονης μόδας.

Σήμερα, τα καταστήματα Kokkoris Optics διαθέτουν μια εντυπωσιακή γκάμα γυαλιών ηλίου και οράσεως από μερικά από τα πιο εμβληματικά brands της διεθνούς αγοράς. Από Gucci, Prada, Saint Laurent, Tom Ford, Celine, Bottega Veneta και Balenciaga, μέχρι Ray-Ban, Persol, Oakley, Versace, Valentino, Miu Miu, Dolce & Gabbana, Loewe, Tiffany, καθώς επίσης και Bollé, Façonnable, IZIPIZI, Paul&Joe, Carven, Maison και Natalie Blanc, η επιλογή τους καλύπτει κάθε στιλ, κάθε ανάγκη και κάθε προσωπικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για γυαλιά, αλλά για αντικείμενα αισθητικής, ταυτότητας και καθημερινής έκφρασης.

Αυτό ακριβώς φάνηκε και στο Hautes Grecians 2026. Τα γυαλιά Kokkoris Optics δεν «συνόδευσαν» απλώς τα looks της πασαρέλας, τα ανέδειξαν. Έδωσαν ένταση, χαρακτήρα και μια αίσθηση σύγχρονης πολυτέλειας στις εμφανίσεις. Σε έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα, το φως και την προσωπική έκφραση, απέδειξαν πως το σωστό ζευγάρι γυαλιά μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ενέργεια ενός outfit.

Πίσω από αυτή την εμπειρία βρίσκεται και η βαθιά εξειδίκευση των Kokkoris Optics. Με πτυχιούχους οπτικούς, δωρεάν μέτρηση, service, υπεύθυνη εκτέλεση συνταγών και προσωποποιημένη καθοδήγηση, το brand δεν επενδύει μόνο στην εικόνα, αλλά και στην ουσία. Η προσωπική επαφή, η τεχνογνωσία και το customer experience παραμένουν στον πυρήνα του, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα digital κανάλια του.

Στη βραδιά του Hautes Grecians Vol. 8, τα Kokkoris Optics επιβεβαίωσαν αυτό που γνωρίζουν καλά όσοι αγαπούν τη μόδα: Τα γυαλιά δεν είναι ποτέ απλώς ένα πρακτικό αξεσουάρ. Είναι στάση, ύφος, επιλογή. Είναι ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο και ο τρόπος που και οι γύρω βλέπουν εσένα.