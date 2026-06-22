Όλα όσα μας είπαν οι Wella Hair Experts στα παρασκήνια του Hautes Grecians 2026

Στα παρασκήνια του αγαπημένου Fashion Show δεν χτυπούσε μόνο η καρδιά της μόδας, αλλά και η καρδιά του hair expertise.

To backstage ενός fashion show αποτελεί τον παλμό όλης της βραδιάς. Εκεί οι ιδέες γίνονται πράξη, η δημιουργικότητα φτάνει στην κορύφωσή της, τα σχέδια και τα looks παίρνουν ζωή ώστε να φτάσουν στην πασαρέλα και να μοιράσουν την τέχνη τους σε κάθε βήμα.

Σε ό,τι αφορά τα μαλλιά, οι Wella Hair Experts βρέθηκαν στα παρασκήνια για να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες μέσα από hair looks που δέθηκαν άψογα με τα ρούχα και την αισθητική του κάθε σχεδιαστή.





The looks

Στο catwalk του Hautes Grecians 2026 που έγινε για 8η συνεχή χρονιά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στο κέντρο της Αθήνας θαυμάσαμε σε κάθε έναν από τους σχεδιαστές – Deux Hommes, Daphne Valente, Stelios Koudounaris, Athanasios Vasileiadis – με τέσσερα διαφορετικά χτενίσματα από γοητευτικά wet looks και ατημέλητα updos. Τα μαλλιά μεταμορφώθηκαν σε δημιουργικούς τρόπους αφήγησης που ταίριαξαν με την κάθε ιστορία που ήθελε να αφηγηθεί o κάθε designer, ενώ μας έδωσαν έμπνευση για να δημιουργήσουμε και εμείς με αγάπη και Wella haircare τα looks μας καθημερινά, στο δικό μας προσωπικό catwalk.





The Experts

Η Άρτεμις Καράγιαννη, Head Of Fashion and Beauty Jenny.gr συνάντησε στο backstage τον Γιώργο Σφακιανάκη, Wella Professionals Hair Expert & Owner of TEO Hair Salons και την Εμμανουέλα Σφακιανάκη, Wella Professionals Hair Expert, TEO Hair Salons, οι οποίοι από νωρίς φρόντισαν τα μαλλιά των fashion models με προϊόντα Wella, ώστε να δεχθούν το απαιτητικό styling που είχε αποφασιστεί για κάθε designer. Οι Wella Hair Experts και η ομάδα τους περιποιήθηκαν κάθε μοντέλο ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες της τρίχας της και με το look της κάθε μίας, ενώ οι προηγμένες συνθέσεις των προϊόντων Wella σε συνδυασμό με το expertise των ειδικών δημιούργησαν το ιδανικό έδαφος για looks που θα ολοκλήρωναν και θα απογείωναν κάθε εμφάνιση. Εκεί που τα looks είχαν βρει την τελική τους μορφή και η ομάδα επιμελούνταν τις τελευταίες λεπτομέρειες, συναντήσαμε τους experts για να τους κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τα Looks, τα trends και τα hair colours και να πάρουμε μια γεύση από τη δυναμική του backstage: