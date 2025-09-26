Πρόκειται για το κοστούμι που θα απογειώσει κάθε εμφάνισή σου

Η Ευγενία Σαμαρά μάς έχει συνηθίσει σε κομψές εμφανίσεις, με κομμάτια που συνδυάζουν το στιλ με την πρακτικότητα και, αυτή τη φορά απέδειξε πως ένα κοστούμι αποτελεί πάντα καλή επιλογή, ανεξάρτητα της εποχής.

Με μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram προφίλ της, η Ευγενία Σαμαρά έδωσε την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση στις διαδικτυακές της φίλες για τα επόμενα φθινοπωρινά τους looks, επιλέγοντας ένα κοστούμι σε buttery yellow, μια γλυκιά απόχρωση που είδαμε να κυριαρχεί την άνοιξη και το καλοκαίρι και θα βλέπουμε ακόμη και το φθινόπωρο στα outfits των πιο στιλάτων γυναικών της μόδας.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα κοστούμι από τα Zara που αποτελούνταν από ένα μπλέιζερ με κοντό μανίκι και ένα ίσιο παντελόνι με υφή.

Instagram/@eugeniasamara

Η Ευγενία Σαμαρά με το κοστούμι από τα Zara που θα φορέσεις από το γραφείο στην έξοδο – Ιδανικό με sneakers και loafers

Το μπλέιζερ της με γιακά και πέτο έχει κοντό μανίκι με βάτες, χαρακτηριστικά που κολακεύουν τον λαιμό, ενώ το σταυρωτό κλείσιμο με κουμπιά χαρίζει ευελιξία κινήσεων.

Όσο για το παντελόνι της, είναι ψηλόμεσο με πλαϊνές τσέπες, άνετο και σε χαλαρή γραμμή, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας, με το cropped τελείωμα που αφήνει ακάλυπτο τον αστράγαλο να δίνει μια πιο μοντέρνα πινελιά στο συνολικό look.

Instagram/@eugeniasamara

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το σύνολό της με μαύρες λεπτομέρειες που έρχονταν σε απόλυτη χρωματική αρμονία με το κοστούμι της. Φόρεσε ένα μαύρο t- shirt μέσα από το blazer της και μαύρα loafers με λαμπερές λεπτομέρειες δίνοντας ένα πιο σοφιστικέ φινίρισμα στην εμφάνισή της.

Μπορείς να αντιγράψεις το outfit της για τις εμφανίσεις σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, για τα office looks σου αλλά και τις εξόδους σου στην πόλη σετάροντας το κοστούμι με λευκά κλασικά sneakers για μια casual chic εμφάνιση ή με loafers, όπως έκανε η Ευγενία Σαμαρά, για ένα πιο elegant look.

Δες παρακάτω το κοστούμι από τα Zara

Δες το blazer εδώ

ZARA

Δες το παντελόνι εδώ