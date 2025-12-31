Last minute shopping: To φόρεμα από τα attrativo που θα σου δώσει glam vibes στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
31 Δεκεμβρίου 2025
Η σημερινή ημέρα απαιτεί λίγη έξτρα glam διάθεση, για αυτό εστίασε στην πιο λαμπερή πλευρά σου, οι υφές της εορταστικής περιόδου άλλωστε σου δίνουν το ελεύθερο.
Παγιέτα, βελούδα με χρυσές κλωστές, sparkle αξεσουάρ και κοσμήματα που ακτινοβολούν έχουν την τιμητική τους, αν όμως ψάχνεις για ένα κομμάτι, κομψό και εορταστικό, έχουμε βρει το φόρεμα που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου.
Με μια έρευνα στα καταστήματα ανακαλύψαμε ένα φόρεμα από τα attrativo, όλο πούλιες, το οποίο αγκαλιάζει το σώμα και κολακεύει μοναδικά τη σιλουέτα.
Πρόκειται για ένα φόρεμα σε μίντι γραμμή και με κλειστό λαιμό, αμάνικο και με διακριτικό σκίσιμο στο τελείωμα.
Θα το φορέσεις με ψηλοτάκουνα ή με slingbacks, ακόμη και με ψηλές μπότες, ένα απλό πανωφόρι και μια διακριτική τσάντα. Όσο για το styling, δεν χρειάζονται υπερβολικά αξεσουάρ, όπως κοσμήματα, για να ολοκληρώσεις το look σου.
Άφησε τα μαλλιά σου να πέσουν στους ώμους σου, κάνε ένα διακριτικό μακιγιάζ και είσαι έτοιμη να λάμψεις στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.
