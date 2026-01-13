H λεπτομέρεια στις μπλούζες που δίνει πάντα ένα ρομαντικό twist στις εμφανίσεις

Ταιριάζουν με τα πάντα

Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που μπορούν να αλλάξουν εντελώς κάθε look. Μία από αυτές είναι και οι μπλούζες που αφήνουν τους ώμους ακάλυπτους.

Είτε πρόκειται για off-shoulder γραμμές είτε για διακριτικά κοψίματα που «πέφτουν» χαλαρά και αφήνουν ανοιχτούς τους ώμους, αυτή η λεπτομέρεια αποπνέει θηλυκότητα και μια ανεπιτήδευτη ρομαντική αίσθηση. Οι μπλούζες με έξω τους ώμους εμφανίζονται σε πολλές εκδοχές αυτή τη σεζόν, από πλεκτά που αγκαλιάζουν το σώμα μέχρι ανάλαφρα βαμβακερά ή και tops με υφές.

Το καλό είναι πως αυτές οι μπλούζες σε κάθε εκδοχή τους μπορούν να φορεθούν ακόμη και το βράδυ, προσφέροντας κομψότητα με μια δόση σύγχρονου ρομαντισμού. Πώς θα τα φορέσεις λοιπόν; Σκέψου τα συνδυασμένα με ένα ψηλόμεσο τζιν ή tailored παντελόνι για τα office looks ή με μία φούστα σε Α γραμμή για μια απογευματινή έξοδο.

Δες παρακάτω τις επιλογές

H&M

Ριπ τοπ με ακάλυπτους ώμους/ Δες εδώ

Answear

Βελούδινο κορμάκι/ Δες εδώ



Stradivarius

Ασύμμετρο πλεκτό πουλόβερ με ακάλυπτους ώμους/ Δες εδώ

ZARA

Ασύμετρο πουλόβερ με σχέδιο πλέξης/ Δες εδώ

Answear



Μακρυμάνικο τοπ με λεοπαρ print/ Δες εδώ