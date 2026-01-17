Είναι ιδανική ακόμα και για πρωινές εμφανίσεις

Το faux fur αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, μια δήλωση κομψότητας και πολυτέλειας που φέρνει αμέσως μία αίσθηση ζεστασιάς σε κάθε εμφάνιση.

Από παλτό που χαρίζουν κομψότητα και cozy vibes, μέχρι και αξεσουάρ, η τεχνητή γούνα έχει μπει για τα καλά στις γκαρνταρόμπες των γυναικών αυτόν τον χειμώνα καθώς χαρίζει στο χειμερινό στιλ chic vibes και παράλληλα ταιριάζει με όλα όσα έχεις στη γκαρνταρόμπα σου.

H faux γούνα από τα Stradivarius σε υπέροχο γαλάζιο χρώμα που θα αναβαθμίσει τα καθημερινά σου looks

Στην προκειμένη περίπτωση, για τις εμφανίσεις σου από το πρωί στο γραφείο μέχρι και τις χαλαρές εξόδους στην πόλη, μια γούνα σε απαλό χρώμα μπορεί να ταιριάξει άριστα με τα τζιν σου αλλά και τα κοστούμια σου.

Με μια αναζήτηση ανακαλύψαμε στα Stradivarius ένα κοντό τζάκετ από συνθετική γούνα.

Πρόκειται για ένα πανωφόρι που διαθέτει γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι, πλαϊνές τσέπες και μπροστινό κλείσιμο σταυρωτό με κρυφά κουμπιά πίεσης. Σκέψου το φορεμένο με ένα blue jean και ένα πλεκτό με πουκάμισο μέσα, loafers ή και sneakers ή ακόμη και ένα navy blue κοστούμι με ankle boots.