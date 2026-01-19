Η Μάργκο Ρόμπι απογείωσε το casual style με δύο κομμάτια κλειδιά που έχεις ήδη στη συλλογή σου – Πώς θα αντιγράψεις το look

Η Μάργκο Ρόμπι απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το effortless στιλ είναι η απόλυτη μορφή κομψότητας.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Μάργκο Ρόμπι στους δρόμους του Notting Hill στο Λονδίνο, σε μια χαλαρή βόλτα για ψώνια. Η ηθοποιός επέλεξε ένα casual καθημερινό σύνολο που αποπνέει άνεση και διαχρονικότητα και με την προσθήκη ορισμένων items έκανε το outfit της να απογειωθεί.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα κλασικό τζιν σε άνετη γραμμή, συνδυασμένο με μαύρα Converse sneakers, αποδεικνύοντας ότι τα basic κομμάτια παραμένουν πάντα επίκαιρα και εντυπωσιακά. Το look ολοκληρώθηκε με μια γκρι μπλούζα τύπου polo και με μια μακριά δερμάτινη γκαμπαρντίνα, η οποία πρόσθεσε χαρακτήρα στο σύνολο, όσο για το αξεσουάρ που απογείωσε το look ήταν ένα κόκκινο σκουφάκι.

Πώς θα αντιγράψεις το look της Μάργκο Ρόμπι

Το συγκεκριμένο σύνολο αποτελεί ιδανικό παράδειγμα casual εμφάνισης που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Το τζιν λειτουργεί ως σταθερή βάση, εύκολα προσαρμόζεται σε διαφορετικές περιστάσεις, ενώ η δερμάτινη γκαμπαρντίνα προσφέρει κομψότητα και τύπο. Τα sneakers εξασφαλίζουν άνεση για όλη τη μέρα, ενώ κατάλληλα αξεσουάρ και δη το χρώμα, δίνει μια νότα αισιοδοξίας.

Πρόκειται για ένα look που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην πρακτικότητα και το στιλ για αυτό παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα κομμάτια εκείνα που χρειάζεσαι για να αντιγράψεις το outfit της.

Δες παρακάτω τα items

epapoutsia.gr

Sneakers Chuck Taylor All Star Lift Hi/ Δες εδώ



Stradivarius

Μακριά καμπαρντίνα με όψη δέρματος/ Δες εδώ



MODIVO

Polo Ralph Lauren σκουφάκι/ Δες εδώ

celectino

Πουλόβερ με γιακά και κουμπιά σε γκρι ανοιχτό/ Δες εδώ

Stradivarius

Τζιν cropped μεσαία μέση/ Δες εδώ