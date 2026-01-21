5 στιλάτα φούτερ που θα φορέσεις με κάθε πιθανό συνδυασμό – Ταιριάζουν μέχρι και με φούστα

Στιλάτα, θα σε κρατήσουν ζεστή και cool

Τα φούτερ έχουν εξελιχθεί από καθαρά αθλητικά κομμάτια σε βασικά στοιχεία της σύγχρονης γκαρνταρόμπας αφού συνδυάζουν την άνεση, την πρακτικότητα και το στιλ, καθιστώντας τα ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας.

Σκέψου τα φορεμένα με τζιν ή και με υφασμάτινο παντελόνι και blazer για ένα casual αλλά προσεγμένο αποτέλεσμα, με sneakers ή και με μποτάκια για τις εμφανίσεις στην πόλη ή και το γραφείο.

Στην αγορά θα βρεις μεγάλη ποικιλία σχεδίων, με logo ή χωρίς σε έντονα χρώματα ή ουδέτερους τόνους, όποιο κι αν επιλέξεις όμως ένα είναι το σίγουρο, αποτελούν κομμάτια που μπορούν να σε ακολουθήσουν παντού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και ανεπιτήδευτο στιλ.

Αν θέλεις να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου, παρακάτω έχουμε μια σειρά από στιλάτα hoodies για να διαλέξεις.

