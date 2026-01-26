Η τσάντα από τα H&M με την πιο ιδιαίτερη λεπτομέρεια – Κοστίζει κάτω από 20 ευρώ
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
26 Ιανουαρίου 2026
Από τις tote bags, τις oversized ή ακόμη και τις πιο μικρές με σουέτ υφή, οι τσάντες αποτελούν εκείνο το ένα αξεσουάρ που μπορεί αφενός να «κρατήσει» όλα τα απαραίτητα, αφετέρου να δώσει στην εμφάνισή σου μια μοναδική πινελιά.
Με μια έρευνα στα καταστήματα H&M ανακαλύψαμε μια τσάντα ορισμό της luxury αισθητικής, την οποία θα κρατήσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι και τη βραδινή σου έξοδο.
H τσάντα από τα H&M με την πιο ιδιαίτερη λεπτομέρεια
Πρόκειται για μια τσάντα ώμου από υλικό με ειδική επεξεργασία, με ραμμένες πιέτες και κορδόνι στο επάνω μέρος. Διαθέτει μακρύ χερούλι με μεταλλική λεπτομέρεια στο ένα άκρο και κυκλοφορεί σε δύο χρώματα.
Δες την εδώ
Και οι δύο είναι ευέλικτες αφού ταιριάζουν με κάθε σύνολο και κάθε χρωματικό συνδυασμό. Από τη μία το σκούρο μπορντό χρώμα δίνει μια μοναδική αίσθηση σύγχρονης πολυτέλειας κι από την άλλη η εκδοχή στο μαύρο χρώμα θα σου δώσει διαχρονικό στιλ.
Σκέψου να συνδυάσεις τη μαύρη εκδοχή με ένα κοστούμι και ένα μαύρο παλτό, loafers και χρυσά κοσμήματα ή να συνδυάσεις τη μπορντό με σύνολο σε καφέ χρωματικούς συνδυασμούς. Όποια κι αν επιλέξεις ένα είναι το σίγουρο, πως θα κλέψεις τις εντυπώσεις.
Δες την εδώ
