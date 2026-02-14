Και ρομαντικό και sexy

Αν δεν έχεις βρει το τέλειο κομμάτια για τη σημερινή ξεχωριστή ημέρα των ερωτευμένων, ανακαλύψαμε ένα φόρεμα που συνδυάζει ρομαντισμό και sexiness με τον καλύτερο τρόπο.

Ένα little black dress αποτελεί κομμάτι – κλειδί για ρομαντικές εξόδους και ραντεβού. Από την Coco Chanel μέχρι τις σύγχρονες μούσες του στιλ, το little black dress έχει συνδεθεί με τη θηλυκότητ και την κομψότητα. Μην ξεχνάς πως μπορεί να γίνει ρομαντικό, μίνιμαλ, σαγηνευτικό και statement την ίδια στιγμή ενώ με τα κατάλληλα αξεσουάρ, παπούτσια αλλά και το μακιγιάζ να φορεθεί σε κάθε περίσταση.

Last minute shopping: Το little black dress από τα Marks & Spencer είναι αυτό που ψάχνεις για την ημέρα των ερωτευμένων

Για τη σημερινή ημέρα λοιπόν, ιδίως αν ψάχνεις τις last-minute επιλογές σου, πρέπει να αναζητήσεις για ένα μίνι μαύρο φόρεμα το οποίο θα προσθέσει τη σωστή δόση σεξαπίλ, χωρίς υπερβολές.

Με μια έρευνα στα Marks & Spencer ανακαλύψαμε το little black dress που θα φορέσεις στο σημερινό σου ραντεβού και θα γοητεύσεις τον αγαπημένο σου, αλλά θα σου χαρίσει επίσης και κομψά vibes.

Πρόκειται για ένα μίνι μεσάτο φόρεμα, με γλυπτική σιλουέτα, βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη και μακριά μανίκια, το οποίο θα φορέσεις τόσο με chic μαύρες μπαλαρίνες όσο και με γόβες ή slingbacks.