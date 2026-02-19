Το κολάν από τα Oysho που θα φορέσεις από το pilates στην έξοδο – Βγαίνει σε 12 χρώματα
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
19 Φεβρουαρίου 2026
Τα τελευταία χρόνια το κολάν επαναπροσδιορίζεται και φοριέται με τα πάντα - και παντού. Από τους κομψούς συνδυασμούς με oversized blazer και loafers, με φούτερ και trench coat και μπαλαρίνες, μέχρι το απόλυτο combo πουκάμισο και ψηλές μπότες, τα κολάν χαρίζουν ευελιξία και άνεση σε κάθε περίσταση, για αυτό άλλωστε γίνονται και τόσο ανάρπαστα.
Με μια αναζήτηση για το ιδανικό κολάν ανακαλύψαμε στα Oysho ένα σχέδιο που θα φορέσεις από το pilates μέχρι και την έξοδο στην πόλη, με αμέτρητους τρόπους και θα το λατρέψεις.
Το κολάν από τα Oysho που θα φορέσεις από το pilates στην έξοδο
Πρόκειται για ένα ψηλόμεσο κολάν μέχρι τον αστράγαλο το οποίο κοστίζει 25,99 ευρώ και είναι διαθέσιμο σε 12 υπέροχα χρώματα.
Δες το εδώ
Είτε λοιπόν αγαπάς τα κλασικά χρώματα, όμως το μαύρο, το καφέ και το navy, είτε θέλεις να προσθέσεις στις εμφανίσεις σου μια πιο ρομαντική νότα με τις αποχρώσεις του ροζ, το ψηλόμεσο κολάν Comfortlux από τα Oysho θα εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη σου.
Δες το εδώ
