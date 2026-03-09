Το κοντό trench coat από τα Zara που θα φοράς όλη την άνοιξη – Ο ιδιαίτερος γιακάς που κάνει τη διαφορά
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
9 Μαρτίου 2026
Η καμπαρντίνα είναι εκείνο το πανωφόρι που μπορεί να συνδυαστεί με κάθε τι τη μεταβατική περίοδο. Αποτελεί το πανωφόρι «πασπαρτού», ταιριάζει σε κάθε περίσταση και δίνει πάντα μια γαλλική φινέτσα σε κάθε look.
Σε μια έρευνα για την ιδανική καμπαρντίνα της άνοιξης ανακαλύψαμε μία στα καταστήματα Zara, την οποία θα φορέσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι και τις απογευματινές εξόδους στου στην πόλη.
Το κοντό trench coat από τα Zara με τον ιδιαίτερο γιακά που θα απογειώσει κάθε ανοιξιάτικο look
Πρόκειται για ένα trench με όρθιο γιακά με θηλάκι και μακρύ μανίκι ρυθμιζόμενο με θηλάκια. Διαθέτει σέπες στο μπροστινό μέρος και ρυθμιζόμενο κάτω μέρος με ζώνη από το ίδιο ύφασμα και σταυρωτό κλείσιμο μπροστινό μέρος με κουμπιά.
Πώς θα την φορέσεις; Η ευελιξία που χαρίζει μια καμπαρντίνα σε κλασικό χρώμα είναι σίγουρα ένα από τα στοιχεία που την καθιστά εξαιρετική επιλογή.
Θα τη φορέσεις με το τζιν παντελόνι σου και ένα λευκό κοντομάνικο, τα αγαπημένα σου sneakers και μια oversized καφέ τσάντα αλλά θα τη συνδυάσεις και με μπαλαρίνες, με ένα tailored παντελόνι με πουκάμισο και ένα clutch.
