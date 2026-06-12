The Shoe Shopping guide: Βρες το ιδανικό ζευγάρι παπούτσια για εσένα online

Υπάρχουν παπούτσια που έρχονται και φεύγουν από τις τάσεις, υπάρχουν όμως και σχέδια που διατηρούν τη διαχρονική τους αξία.

Το Eλ Cieλο δημιουργήθηκε ακριβώς με αυτή τη φιλοσοφία. Να συνδυάζει τη μεσογειακή αισθητική, τη χειροποίητη κατασκευή και την αβίαστη κομψότητα σε παπούτσια που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με ρίζες που συναντούν τη φιλοσοφία του Νότου, το brand αντλεί έμπνευση από το φως, τη θάλασσα και την κίνηση της καθημερινότητας.

Με χαρακτηριστικό στοιχείο την υβριδική espadrille look-like ελαστική σόλα, το Eλ Cieλο επαναπροσδιορίζει το everyday footwear μέσα από μία πιο σύγχρονη ματιά. Κάθε ζευγάρι είναι χειροποίητο, σχεδιασμένο με προσοχή στη λεπτομέρεια και επενδεδυμένο εσωτερικά με δερμάτινο lining και cushioning που προσφέρει δροσιά και άνεση, ακόμη και στις ημέρες που βρίσκεσαι διαρκώς σε κίνηση.

H φιλοσοφία του Ελ Cieλο και το ελληνικό «λ»

Ακόμη και το ίδιο το όνομα του brand κρύβει μια ιδιαίτερη ταυτότητα, με τη χρήση του ελληνικού «λ» να λειτουργεί σαν αναφορά στις έννοιες της ελευθερίας και της ελπίδας, αλλά και στη βαθιά σύνδεση με τη μεσογειακή κουλτούρα και κληρονομιά.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω λοιπόν, επιλέξαμε online 5 σχέδια από το Eλ Cieλο, τα οποία συνδυάζουν τη διαχρονική φινέτσα με την άνεση και το στιλ, με μοναδικό τρόπο, άλλωστε, το Eλ Cieλo δεν είναι εποχιακό – είναι απαραίτητο, ταιριάζει με τη νοοτροπία του Νότου και, κάθε ένα κομμάτι που θα βρεις είναι φτιαγμένο για τον τρόπο που εκτυλίσσονται οι πραγματικές ζωές.

Από τα κλασικά loafers μέχρι τα mules στο χρώμα του καλοκαιριού και από τα αγαπημένα παπούτσια των Γαλλίδων ως τα raffia φλατ, οι στιλάτες επιλογές είναι πολλές αν θέλεις να ξεχωρίσεις και, σε ό,τι αφορά τους στιλιστικούς συνδυασμούς, οι επιλογές είναι ακόμη περισσότερες.

Δες παρακάτω τις 5 στιλάτες επιλογές από Eλ Cieλο

H καλοκαιρινή αύρα στα πόδια σου

Όταν η άνεση συναντά το εκλεπτυσμένο design ξέρεις πως έχεις επιλέξει σωστά. Έτσι με τα Ελ Cieλo fringe loafers BELLINI SAVOIA, το καλοκαίρι αποκτά ένα ακόμη πιο ανάλαφρο vibe. Σε γλυκό γαλάζιο χρώμα, είναι ιδανικά για τις εξόδους στο νησί -και όχι μόνο- και δείχνουν τέλεια συνδυασμένα με ένα λευκό ή printed φόρεμα, ακόμη και με μια denim βερμούδα.

El Cielo

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Ρομαντισμός και δυναμισμός σε ένα

Αν ψάχνεις για ένα ζευγάρι παπούτσια με εκλεπτυσμένο design , tassel λεπτομέρειες και παιχνιδιάρικη διάθεση, τα loafers DAIANA OCHRA από Ελ Cieλo αποτελούν σίγουρα εξαιρετική επιλογή. Με Βενετσιάνικη κομψότητα αλλά και Μεσογειακά vibes, τα φλατ σε υπέροχη απόχρωση ώχρας θα δώσουν δυναμική διάθεση στις ρομαντικές εμφανίσεις του καλοκαιριού.



El Cielo

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Τα statement flat

Μια παραπάνω αδυναμία στα statement flat την έχω. Τα flat MARIN LEOPARD του brand Ελ Cieλo όχι μόνο είναι άνετα, με πανάλαφρη και ανθεκτική σόλα, είναι στιλάτα και ευέλικτα σε ό,τι αφορά το styling. Θα τα φορέσεις με casual σύνολα αλλά και με ένα αέρινο midi φόρεμα, ό,τι πρέπει για τα πρωινά στο γραφείο αλλά και το brunch στην πόλη.

El Cielo

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Δύο trends σε ένα σχέδιο

Αν ένα χρώμα κυριαρχεί αυτό το καλοκαίρι αυτό είναι το μωβ ενώ αν ένα στιλ πρωταγωνιστεί (και) αυτό το καλοκαίρι, είναι τα mules. Σκέψου λοιπόν τα μωβ mules AURA PAMOR με τη λεπτομέρεια με τη φούντα. Μπορείς να τα φορέσεις με ένα ρομαντικό ροζ φόρεμα, ή και, γιατί όχι, να τολμήσεις ένα total purple look.





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Η Παριζιάνικη φινέτσα στα καλύτερά της



Οι Γαλλίδες πάντα δίνουν στιλιστική έμπνευση κι αν λατρεύουν κάτι αυτό είναι τα Mary Janes και το κόκκινο χρώμα, γι΄αυτό και οι Ελ Cieλo GIADA GINGER μπαλαρίνες με στρογγυλεμένη μύτη, δερμάτινη επένδυση και τη χαρακτηριστική μπαρέτα με Velcro μπαίνουν σίγουρα στα must have του καλοκαιριού. Χαρίζουν κομψότητα και παριζιάνικο αέρα αλλά παράλληλα απογειώνουν και την ελευθερία κινήσεων. Φόρεσέ το με ένα printed φόρεμα ή ένα total denim σύνολοκαι είσαι έτοιμη για έξοδο.



El Cielo

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