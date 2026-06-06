Το ολόσωμο μαγιό από τα Zara στα πιο φωτεινά χρώματα του καλοκαιριού
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
6 Ιουνίου 2026
Eίναι η εποχή που αναζητάμε το τέλειο μαγιό και, ένα ολόσωμο αποτελεί πάντα μοναδική επιλογή.
Τα ολόσωμα μαγιό έχουν μια μοναδική γοητεία, μπορούν να φορεθούν με ένα κομψό bottom αλλά και να δώσουν ξεχωριστά vibes στα looks παραλίας. Επιπλέον, αποτελούν την τέλεια επιλογή για τις πρώτες εμφανίσεις στην παραλία μιας και, μπορούν να αναδείξουν τη σιλουέτα αλλά και να καμουφλάρουν το ατελές μαύρισμα.
Το ολόσωμο μαγιό από τα Zara στα πιο φωτεινά χρώματα του καλοκαιριού
Με μια έρευνα ανακαλύψαμε στα Zara ένα ολόσωμο μαγιό που θα λατρέψεις και θα φορέσεις τόσο στην παραλία, όσο και σε μια έξοδο στο νησί με μια αέρινη φούστα ή μία παντελόνα. Πρόκειται για ένα ολόσωμο μαγιό στα πιο φωτεινά χρώματα του καλοκαιριού, σε ροζ, μοβ, πράσινο, μπλε, κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα.
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Πρόκειται για ένα εμπριμέ μαγιό με ίσια λαιμόκοψη και λεπτές τιράντες με λεπτομέρεια με ρυθμιζόμενες σούρες στα πλάγια με κορδόνι.
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