Ένα παρεό είναι ικανό να αποτυπώσει την ανεμελιά του καλοκαιριού, να εκφράσει στη στιλιστική σου άποψη αλλά και να δώσει τον ρυθμό της ανεπιτήδευτης κομψότητας που ακολουθεί τις καλοκαιρινές ημέρες στο νησί.

Οι συλλογές των resort brands, οι εμφανίσεις των fashion insiders και η αισθητική που κυριαρχεί στα πιο κοσμοπολίτικα θέρετρα τους πιο ζεστούς μήνες αποδεικνύουν για ακόμη μία χρονιά ότι το παρεό μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός ολοκληρωμένου καλοκαιρινού outfit, που δεν περιορίζεται μόνο στην παραλία, άλλωστε, το σύγχρονο vacation dressing βασίζεται στην ευελιξία.

Αν θέλεις λοιπόν και εσύ σαν εμένα κομμάτια που φοριούνται από το πρωινό μπάνιο μέχρι το μεσημεριανό γεύμα δίπλα στη θάλασσα, και από τη βόλτα στα γραφικά σοκάκια του νησιού μέχρι το aperitivo λίγο πριν δύσει ο ήλιος ένα κομψό παρεό είναι το κομμάτι που χρειάζεσαι.

5 + 1 παρεό που θα φορέσεις και εκτός παραλίας, σαν να είσαι σε εξόρμηση στη Γαλλική Ριβιέρα

Ανάμεσα σε αμέτρητες επιλογές της αγοράς εγώ έχω ξεχωρίσει μερικά κομμάτια με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, χρώματα και κομψό σχεδιασμό, για να προσθέσεις στη wish list σου και να φορέσεις με αμέτρητους συνδυασμούς, πάνω από το ολόσωμο, με ένα tank top ή με ένα λινό γιλέκο.

Δες παρακάτω τα παρεό

Pareo Skirt, Sun of a beach/ Δες εδώ

Opal Maxi Pare, Aeraki/ Δες εδώ

Φούστα παρεό ντραπέ, Zara/ Δες εδώ

Παρεό Portofino Green, Little big Things/ Δες εδώ

Μεταξωτό Μαντήλι CORFU, Zografos/ Δες εδώ

ολυμορφική φούστα παρεό, Semiology/ Δες εδώ

@SELINI

Bloom Pareo, Selini/ Δες εδώ

Παρεό με κρόσσια στο τελείωμα, H&M/ Δες εδώ

Seashell Orange Beach Throw, kores.jewelry/ Δες εδώ

Siren sarong, Peace and Chaos/ Δες εδώ